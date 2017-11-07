Эксперт усомнился в возможности проведения ОИ-2018 без сборной РФ

Спортивный эксперт Борис Майоров рассказал, почему КХЛ нельзя отменять паузу в чемпионате в ответ на санкции со стороны МОК.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность запретить российский гимн на зимних Олимпийских играх-2018, а также не допустить спортменов из РФ до участия в церемонии открытии Игр.

Как сообщает «Советский спорт», МОК также может и вовсе запретить сборной России участвовать в Олимпиаде, что приведет к ответным мерам со стороны КХЛ. Например, велика вероятность того, что КХЛ отменит паузу в чемпионате и не отпустит своих игроков на Игры.

Однако, по словам эксперта Бориса Майорова, такой опрометчивый шаг со стороны КХЛ может привести к серьезным последствиям.

«Если КХЛ не отпустит иностранных игроков на Олимпиаду, это станет прямым нарушением регламента ИИХФ. И я не думаю, что мы сможем удержать хоккеистов. Ведь ИИХФ может их в ответ дисквалифицировать», — приводит издание слова эксперта.

Кроме того, Майоров сильно успомнился в возможности недопуска всей российской сборной на Игры.

«Но, если честно, я не верю, что Олимпийский турнир пройдет без сборной России. Это будет крупнейший международный скандал», — объяснил эксперт.