Кому могут продать ЦСКА? Три возможных кандидатуры

Насколько вероятна в обозримой перспективе продажа футбольного клуба ЦСКА и кому именно, выяснял Sobesednik.ru.

ЦСКА стал единственным клубом, не оформившим ни одного приобретения футболиста в летний трансферный период. Причина – в банальной нехватке денег. Согласно отчету финансовой компании «Альпари», содержание армейского клуба в год приносит убытков на 1 миллиард рублей.

В это же время вести энергетический бизнес, сосредоточенный на Украине, на который опирался Евгений Гинер, возглавляющий клуб с 2001 года, становится все тяжелее. В сентябре МВД Украины начало расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов и махинациях при закупках головной компании холдинга VS Energy, частично принадлежащего Гинеру.

– У Евгения Гинера нет сырьевого бизнеса, он не качает нефть, поэтому ему очень тяжело. Одним из выходов из такой ситуации является продажа клуба, – говорит глава компании «Футбол Маркет» Юрий Белоус. – Вряд ли при такой любви к футболу он решит отдать все 100 процентов акций. Скорее 50. Но это европейская практика, здесь нас трудно сравнивать. «Барселона» или «Реал» располагают суммами в 350–500 миллионов евро только за счет частного капитала. У нас бизнес не особо стремится развивать футбольные команды. Чаще этим занимаются бюджетные организации.

Когда клуб в России просто сокращает расходы, это всегда отражается на результатах. После пересмотра программы финансирования в «Динамо», «Анжи» и «Торпедо» команды вылетали в низший дивизион в ближайшем сезоне.

Кто в состоянии купить ЦСКА?

1. Роман Абрамович

С 2004 по 2005 год «Сибнефть» являлась главным спонсором ЦСКА. Однако Абрамович и Гинер до сих пор поддерживают отношения. Тем не менее официально приобретать долю в армейском клубе, который, как и «Челси», часто выступает в Лиге чемпионов, было бы не очень удобно. УЕФА с большим подозрением относится к коллективам, играющим в одном турнире и имеющим общего владельца.

2. «Роснефть»

Объединение футбольного и хоккейного ЦСКА под покровительством «Роснефти» может сказаться на имидже компании, которую и без того считают расточительной. Бюджет хоккейного клуба на момент приобретения составлял 2,1 миллиарда рублей, бюджет футбольного сейчас – около 4,9 миллиарда.

3. Михаил Прохоров

В настоящее время Прохоров поддерживает баскетбольный ЦСКА и клуб НБА «Бруклин Нетс». Также ему принадлежит несколько спортивных арен США. Однако, согласно ноябрьскому пресс-релизу компании Прохорова, развивать спорт он планирует главным образом за рубежом.