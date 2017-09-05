Спорт
Источник: «Собеседник» №34-2017
15:04, 05 Сентября 2017 Версия для печати

Кому могут продать ЦСКА? Три возможных кандидатуры

Содержание армейского клуба в год приносит убытков на 1 миллиард рублей
Содержание армейского клуба в год приносит убытков на 1 миллиард рублей
Фото: Global Look Press

Насколько вероятна в обозримой перспективе продажа футбольного клуба ЦСКА и кому именно, выяснял Sobesednik.ru.

ЦСКА стал единственным клубом, не оформившим ни одного приобретения футболиста в летний трансферный период. Причина – в банальной нехватке денег. Согласно отчету финансовой компании «Альпари», содержание армейского клуба в год приносит убытков на 1 миллиард рублей.

В это же время вести энергетический бизнес, сосредоточенный на Украине, на который опирался Евгений Гинер, возглавляющий клуб с 2001 года, становится все тяжелее. В сентябре МВД Украины начало расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов и махинациях при закупках головной компании холдинга VS Energy, частично принадлежащего Гинеру.

– У Евгения Гинера нет сырьевого бизнеса, он не качает нефть, поэтому ему очень тяжело. Одним из выходов из такой ситуации является продажа клуба, – говорит глава компании «Футбол Маркет» Юрий Белоус. – Вряд ли при такой любви к футболу он решит отдать все 100 процентов акций. Скорее 50. Но это европейская практика, здесь нас трудно сравнивать. «Барселона» или «Реал» располагают суммами в 350–500 миллионов евро только за счет частного капитала. У нас бизнес не особо стремится развивать футбольные команды. Чаще этим занимаются бюджетные организации.

Когда клуб в России просто сокращает расходы, это всегда отражается на результатах. После пересмотра программы финансирования в «Динамо», «Анжи» и «Торпедо» команды вылетали в низший дивизион в ближайшем сезоне.

Кто в состоянии купить ЦСКА?

1. Роман Абрамович

С 2004 по 2005 год «Сибнефть» являлась главным спонсором ЦСКА. Однако Абрамович и Гинер до сих пор поддерживают отношения. Тем не менее официально приобретать долю в армейском клубе, который, как и «Челси», часто выступает в Лиге чемпионов, было бы не очень удобно. УЕФА с большим подозрением относится к коллективам, играющим в одном турнире и имеющим общего владельца.

2. «Роснефть»

Объединение футбольного и хоккейного ЦСКА под покровительством «Роснефти» может сказаться на имидже компании, которую и без того считают расточительной. Бюджет хоккейного клуба на момент приобретения составлял 2,1 миллиарда рублей, бюджет футбольного сейчас – около 4,9 миллиарда.

3. Михаил Прохоров

В настоящее время Прохоров поддерживает баскетбольный ЦСКА и клуб НБА «Бруклин Нетс». Также ему принадлежит несколько спортивных арен США. Однако, согласно ноябрьскому пресс-релизу компании Прохорова, развивать спорт он планирует главным образом за рубежом.

читайте также:Юрий Белоус
Юрий Белоус: Сейчас не лучшее время для продажи ЦСКА
Слухи о том, что лето без трансферов в ЦСКА — своеобразная «предпродажная подготовка», прокомментировал Юрий Белоус »

читайте также:Леонид Слуцкий на матче ЦСКА
Владимир Пономарев: Болельщики не понимают сути проблем ЦСКА
Sobesednik.ru обсудил с известным футболистом публичный «протест» фанатов ЦСКА против тренера команды Леонида Слуцкого »

Также по теме
"Роснефть"
Соколов Дмитрий

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Вопрос дня. Стало меньше бедных – или стало стыдно быть бедным?
15:51, 05 Сентября 2017
Россияне внезапно разбогатели. По крайней мере, в этом уверяют опросы общественного мнения. Как нам это удалось?
»
Почему Путин согласился на миротворцев ООН на Донбассе
15:15, 05 Сентября 2017
Политолог Вадим Карасёв рассказал Sobesednik.ru, почему Путин согласился отправить миротворцев ООН на Донбасс
»
Кому могут продать ЦСКА? Три возможных кандидатуры
15:04, 05 Сентября 2017
Насколько вероятна в обозримой перспективе продажа футбольного клуба ЦСКА и кому именно, выяснял Sobesednik.ru
»