Победа над Макгрегором стала 50-й в карьере Мейвезера

27 августа чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер одержал победу в поединке с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Как сообщает Showtime Boxing, 12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер победил чемпиона UFC Конора Макгрегора техническим нокаутом в поединке, прошедшем в Лас-Вегасе.

Мейвезер одержал победу во время 10 раунда, хотя до этого оба бойца говорили, что поединок закончится не позднее четвертого раунда.

Для Макгрегора бой с Мейвезером стал дебютом в профессиональном боксе. Между тем Мейвезер одержал 50-ю победу: он не потерпел ни одного поражения за профессиональную карьеру.