Спорт
Источник: Showtime Boxing
08:56, 27 Августа 2017 Версия для печати

Победа над Макгрегором стала 50-й в карьере Мейвезера

27 августа чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер одержал победу в поединке с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Как сообщает Showtime Boxing, 12-кратный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер победил чемпиона UFC Конора Макгрегора техническим нокаутом в поединке, прошедшем в Лас-Вегасе.

Мейвезер одержал победу во время 10 раунда, хотя до этого оба бойца говорили, что поединок закончится не позднее четвертого раунда.

Для Макгрегора бой с Мейвезером стал дебютом в профессиональном боксе. Между тем Мейвезер одержал 50-ю победу: он не потерпел ни одного поражения за профессиональную карьеру.

читайте также:Мейвезер и Макгрегор
"Если бой будет честным, Мейвезер будет издеваться над Макгрегором"
Чемпион Европы и обладатель Кубка мира по боксу Виталий Качановский рассказал Sobesednik.ru о бое Мейвезер — Макгрегор »

читайте также:Сергей Ковалев потерпел поражение от боксера из США Андре Уорда
Советский чемпион: Уорд сам не боксирует и другому не дает
Sobesednik.ru обсудил с советским боксером Виталием Качановским скандальный итог боя Сергея Ковалева и Андре Уорда »

Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

"Забудьте, что все мы – гении". Как снимают новый сезон шоу "Голос"
20:06, 26 Августа 2017
Съемки нового сезона «Голоса» идут полным ходом. Sobesednik.ru побывал за кулисами главного песенного телешоу страны
»
6 человек задержали на акции против интернет-цензуры в Москве
17:19, 26 Августа 2017
Несколько человек задержали на акции «За свободный интернет» на проспекте Сахарова в Москве
»
Знак ГТО на груди у нее. Бабушка сдала спортивные нормативы в 86 лет
17:08, 26 Августа 2017
86-летняя жительница Новгородской области Александра Евстратова сдала нормативы ГТО и получила золотой значок
»