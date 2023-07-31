Верку Сердючку пустили по Михаилу Кругу

В Крыму оштрафовали и заставили публично покаяться трех девушек-аниматоров, которые в аквапарке танцевали под песню Верки Сердючки «Гуляночка», где есть такая фраза: «Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так». «Собеседник» попытался выяснить, какие песни сейчас можно петь в караоке, а какие уже нельзя.

С «Гуляночкой» возникли проблемы не только в Крыму. В краснодарском караоке-клубе «Ля-Мажор» проводят проверку после публикации видео, где посетительница под нее танцует и подпевает. В Липецкой области после детского праздника чиновникам тоже пришлось напрячься – там дети танцевали под эту песню. Поводы для проверок придумывают разные: например, ссылаются на реестр российского Минюста, где есть видеоролик, связанный с украинским полком «Азов»**, и там строчка про «не вмерла». Причем ни сама Верка Сердючка (в миру – Андрей Данилко), ни ее песни пока официально не запрещены в России. Но работники караоке-клубов теперь напряглись: какие песни исключить из списка?!

– В свое время мы боролись с блатными и тюремными песнями, – комментирует «Собеседнику» ситуацию на условиях анонимности директор сети московских караоке-клубов. – Помню, как одна девушка заказала песню Любы Успенской «Мама». В названии ничего мы такого не заметили, но, когда она запела, а там про нары какие-то, про тюрьмы, мы плавно ее остановили. Сейчас блатные песни уже не поют. Ну, могут лирические песни Михаила Круга заказать, но они ведь этакие баллады, ничего там такого запрещенного нет. Что касается песен Верки Сердючки...

Скажу вам честно, нам никто официально никаких указаний не давал: можно ее ставить или нет, – но я от себя лично порекомендовала своей арт-группе исключить из списка песни, где поется об Украине. На всякий случай. Это касается и некоторых композиций Софии Ротару. Не хочу, чтобы какой-то безумный написал на нас донос. Песни людей, покинувших Россию, например Андрея Макаревича* или Аллы Пугачевой, мы не запрещаем, но, знаете, сейчас их и не поют. Даже певца Shaman’а, который вроде такой официально разрешенный и патриотичный, никто не поет. Заметила, что людям уже много лет больше нравятся песни на кавказский манер, но на русском языке, типа «Черные глаза».