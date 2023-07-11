Лариса Черникова: Меня заставляли снять пеньюар – и петь

«Джеймс как-то сразу ко мне прилип»

– Начала перебираться в США я в 2000 году, когда вышла замуж за Джеймса, а в 2003-м уехала окончательно, – вспоминает Лариса Черникова, которая с тех пор как будто не изменилась – в свои 48 лет такая же смешливая и задорная, с потрясающей энергетикой. – Все это время я очень скучала по Родине, периодически приезжала в Москву, но ненадолго, потому что там семья и дети. Но вот этим летом приняла решение – возвращаюсь в Россию насовсем! Полагаю, сейчас это правильное решение и с точки зрения патриотизма – хочу в это время быть со своей страной. Мы никогда ни на кого не нападали за всю нашу огромную и богатую историю: это нас били, а мы только защищались.

– Иными словами – ты поддерживаешь спецоперацию?

– Я поддерживаю Россию. Считаю себя российским человеком, который уехал из страны не по политическим соображениям, а из-за большой любви. Это другое. Джеймса не стало в 2019-м – из-за ковида, в мире тогда он только начинался. Мы к тому времени уже развелись, но время от времени сходились ради детей и из-за общего имущества. Кроме мужа в Америке у меня вначале никого не было… Жили мы в городе Хьюстон, штат Техас. А познакомились мы на сайте знакомств, когда у большинства россиян еще и Интернета в доме не водилось. Переписываться помогала программа «Волшебный переводчик».

– И волшебство случилось!

– Да, и при этом я очень хорошо выучила язык. Когда тебе хочется рассказать незнакомому человеку о своих чувствах, а ты не можешь этого сделать, быстро схватываешь все, что пишет переводчик. Может, в прошлой жизни я уже знала английский – да, я верю в прошлую жизнь, и эта вера даже стала моей второй профессией. В Америке я выучилась на биоэнерготерапевта и на гипнолога – и работала там по этим специальностям, и, конечно, так освоила язык, что даже думаю на нем. Так что английский для меня теперь не только язык любви.

– Как ты поняла по переписке, что именно Джеймс – твоя любовь и судьба?

– Я переписывалась с несколькими мужчинами, которые то и дело не выходили на связь неделями, а Джеймс как-то сразу ко мне прилип. Он старше меня на 23 года, но такой красавчик! Здоровенный, с широкой шеей. Он профессионально играл в американский футбол, из которого ушел после аварии на мотоцикле – нога оказалась сломана в 17 местах. Он до встречи со мной был женат и имел двоих детей. С бывшей он настолько плохо развелся, что я с ней даже не знаком. Джеймс, как и я, хотел наладить свою личную жизнь, ну я его и обаяла.