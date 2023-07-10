Киселев и Газманов: кто больше Родину любит?

Лидер группы «Земляне» и основатель «Русской Медиагруппы» Владимир Киселев наехал на Олега Газманова, назвав его некрофилом и обвинив в зарабатывании денег на патриотической теме.

На три вещи можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как течет вода и как ссорятся между собой Z-патриоты. Киселев, как известно, не меньше Газманова говорит о поддержке власти и спецоперации. Медиамагнат особо не жалует артистов, которые отказываются выступать на Донбассе. По всей видимости, это стало и причиной конфликта – он уже не первый раз критикует певца.

«Неуважаемый мною композитор Газманов. Прямые маршеобразные ритмы, с явно выраженными слабыми второй, четвертой долями и гармониями в стиле «Ласковый май», вряд ли дают право именоваться композитором в полном понимании этого слова», – оценил продюсер в письме творческие способности артиста.

Киселев обвинил Газманова в плагиате и особо прошелся по его песне «Офицеры», в которой увидел отсылку к белогвардейскому романсу «Поручик Голицын», популярному в 1980-х годах, и посоветовал не «воровать у мертвых». Заодно продюсер зацепил Игоря Крутого, тоже за зарабатывание денег на патриотизме.

С прошлой перепалки Киселева и Газманова прошло чуть больше месяца. Тогда певец посчитал нужным ответить:

«Господин Киселев – не музыкант, а владелец огромной радиостанции «Русское Радио» (входит в «Русскую Медиагруппу». – Авт.). Кстати, на этой радиостанции ни мои патриотические песни, ни песни, которые связаны со специальной военной операцией в поддержку наших воинов, не крутятся».

В нынешние времена провластный патриотизм в искусстве стал хайповой темой. Но и конкуренции на этом поле хоть отбавляй.

Поэтому неудивительно, что происходят стычки между бенефициарами патриотической повестки, доказывающими, кто больше Родину любит.

Особенно когда Родина щедро платит за эту показную любовь.