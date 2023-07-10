«Тату». Америка. Война
В США в разгар войны с Ираком тоже боролись с пацифистами. Но не так жёстко
Двадцать лет назад самая успешная на западной сцене отечественная поп-группа «Тату» отправилась покорять Америку. Начало промотура по Соединенным Штатам совпало с подготовкой Белым домом войны в Ираке.
Госсекретарь США Колин Пауэлл показывал на заседании пробирку с белым порошком, доказывая наличие у Саддама Хусейна биологического оружия, а американские знаменитости уже вовсю включились в борьбу против нападения на Ирак.
В декабре 2002-го подписи под антивоенным обращением к президенту Джорджу Бушу-младшему поставили 104 актера, в том числе Ким Бейсингер, Мэтт Деймон, Самюэл Л. Джексон и Ума Турман.
На 45-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» всем музыкантам, пытавшимся озвучивать пацифистские лозунги, выключали микрофон, но певица Шерил Кроу вышла с гитарой, на ремне которой было написано No war («Нет войне»).
Антивоенную речь кинодокументалиста Майкла Мура на «Оскаре» пытались сорвать улюлюканьем с мест и заглушить музыкой. Знак пацифика во время церемонии показывали на камеру Сьюзан Сарандон и Тим Роббинс, а многие селебрити, включая Эминема, Леонардо Ди Каприо, Джека Николсона и Кейт Бланшетт, в знак протеста проигнорировали премию.
25 февраля 2003 года, между «Грэмми» и «Оскаром», со своим самым известным антивоенным протестом выступили «Тату».
«Футболка – одежда приличная»
На вечернем «Шоу Джея Лено», с которого стартовали гастроли группы, девушки вышли в одинаковых белых майках с антивоенными надписями. Американские телевизионщики больше всего боялись, что Юля и Лена начнут целоваться в прямом эфире – имидж школьниц-лесбиянок в то время мог шокировать заокеанского зрителя. А вот политического подвоха от «крейзи рашнз» не ждали. Вдохновленные выступлением Шерил Кроу, они решили использовать острую тему. Только английский заменили на русский и добавили антивоенному слогану пикантности.
«Собеседник» связался с экс-продюсером группы Иваном Шаповаловым, который придумал культовую фразу, и попросил его рассказать, как родилась идея протеста.
– Как появился на свет этот знаменитый лозунг? Сразу же поняли, что нужно написать?
– Нет, не сразу. Фраза родилась в результате разговоров накануне.
– Почему именно такое словосочетание выбрали? Можно, например, было без мата обойтись?
– В этом-то и провокация.
– Как на ТВ пропустили надписи? Не удосужились перевести?
– Они ждали провокационные заявления изо рта, а не откуда-то еще. И футболка все-таки одежда приличная.
– После скандального появления на «Шоу Джея Лено» были ли какие-то препятствия для выступлений в Америке? Не требовали, чтобы антивоенные лозунги больше не появлялись?
– Не требовали и требовать не могли. Но со стороны Universal (музыкальная корпорация, с которой у «Тату» был контракт. – Авт.) были определенные рекомендации.
– Не высказываться на тему политики?
– Нет, не по поводу политики. А по поводу специальной военной операции в Ираке. Девушки пообщались с ведущим, спели свой хит All The Things She Said в нецензурных майках, а редакторы радовались, что обошлось без поцелуев. На следующий день им приходилось пить успокоительное, когда весь мир радостно обсуждал удавшийся перформанс.
– Мы буквально маркерами перед выходом на шоу написали на чисто белых майках. Эти футболки стали чуть ли не классикой. Это крутая фраза, – вспоминала Лена Катина. – Именно в той ситуации можно было только так сделать. И больше никак. Это провокационно. Это понятно. И это достаточно точно передает эмоции. Если написать просто «нет», это было бы слишком обычно и тихо.
Кстати, сотрудничество Катиной и Шаповалова тоже начиналось в 1999-м с антивоенного высказывания. Записанная 14-летней певицей песня «Югославия» была направлена против американских бомбардировок балканской страны. Композиция не выпускалась на дисках и не входила в репертуар «Тату» – Катина ее впервые исполнила вживую в 2012 году на квир-фестивале в Петербурге.
«Патриотический евразийский призыв»
«Тату» не выдворили из Соединенных Штатов как нежелательных иностранцев. Группа продолжила свои гастроли, одерживая победы над сердцами поклонников и продвигая пацифистскую повестку.
Уже на следующий день девушки появились еще на одной популярной передаче – «Шоу Джимми Киммела», но с другой надписью на майках – Censored («Подвергнуто цензуре». – Авт.). Лена Катина объяснила на английском, что им не разрешили использовать ставшую в одночасье популярной фразу, а Юля Волкова предложила сделать ведущему тату и написала маркером знаменитый лозунг прямо ему на руке. Камера крупным планом показала кириллическую надпись. Акция, по словам Ивана Шаповалова, вышла «задуманной импровизацией».
Участницы «Тату» еще несколько раз выступали в провокационных майках, в том числе на американском MTV. Футболки пользовались бешеным спросом, а лозунг стал популярен даже у американских протестующих. Во время тура «татушки» собственноручно писали слово из трех букв на одежде и телах фанатов.
«Правда, не все американцы вникли в смысл надписи. «Я думаю, что она свое имя по-русски написала», – радостно сказал один из счастливых обладателей майки», – рассказывалось в репортаже НТВ об американском туре группы.
В России акцию «Тату» оценили, хотя первые ростки борьбы с ЛГБТ уже начинали прорастать. На группу, например, хотел подать в суд ведущий Иван Демидов за нетрадиционные сексуальные образы. А вот Александр Дугин, ныне один из главных пропагандистов СВО, пацифистский призыв «Тату» поддержал, назвав группу «патриотической» и «евразийской»: «Написали же они на майках золотые слова! И вовремя показали их. И снова мы перед дилеммой: да, мы не любим геев, мы виним за это проклятый Запад. Но если встанет вопрос: «С геями против США или с США против геев», я, плюясь, выбираю геев».
В том же 2003-м по завершении американских гастролей «Тату» отправились от России на Евровидение, где заняли третье место. В следующем году во время записи второго альбома, превращенного Иваном Шаповаловым в реалити-шоу «Тату» в Поднебесной», продюсер покинул группу. «Тату» официально просуществовали до 2011 года, после чего Катина и Волкова несколько раз воссоединялись для совместных выступлений. Ну а их знаменитый антивоенный лозунг точно не потерял известности за все это время. Во всяком случае, для русскоязычной публики.
Придумано под камеру
Во время промотура по Соединенным Штатам был снят документальный фильм «Анатомия «Тату», режиссером и сценаристом которого выступил Виталий Манский*. Камера запечатлела, как Шаповалов придумывает, что написать на майках группе.
– Мне как документалисту не обязательно нужен положительный герой. «Тату» для меня – образ. А еще это наш шоу-бизнес, который мне был тоже интересен, – рассказывал об участии в проекте режиссер.
Реалити-шоу «Тату» в Поднебесной» также снимал Виталий Манский*, ныне покинувший Россию из-за спецоперации.
*Власти РФ считают иноагентом.