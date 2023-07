«Тату». Америка. Война

«Футболка – одежда приличная»

На вечернем «Шоу Джея Лено», с которого стартовали гастроли группы, девушки вышли в одинаковых белых майках с антивоенными надписями. Американские телевизионщики больше всего боялись, что Юля и Лена начнут целоваться в прямом эфире – имидж школьниц-лесбиянок в то время мог шокировать заокеанского зрителя. А вот политического подвоха от «крейзи рашнз» не ждали. Вдохновленные выступлением Шерил Кроу, они решили использовать острую тему. Только английский заменили на русский и добавили антивоенному слогану пикантности.

«Собеседник» связался с экс-продюсером группы Иваном Шаповаловым, который придумал культовую фразу, и попросил его рассказать, как родилась идея протеста.

– Как появился на свет этот знаменитый лозунг? Сразу же поняли, что нужно написать?

– Нет, не сразу. Фраза родилась в результате разговоров накануне.

– Почему именно такое словосочетание выбрали? Можно, например, было без мата обойтись?

– В этом-то и провокация.

– Как на ТВ пропустили надписи? Не удосужились перевести?

– Они ждали провокационные заявления изо рта, а не откуда-то еще. И футболка все-таки одежда приличная.

– После скандального появления на «Шоу Джея Лено» были ли какие-то препятствия для выступлений в Америке? Не требовали, чтобы антивоенные лозунги больше не появлялись?

– Не требовали и требовать не могли. Но со стороны Universal (музыкальная корпорация, с которой у «Тату» был контракт. – Авт.) были определенные рекомендации.

– Не высказываться на тему политики?

– Нет, не по поводу политики. А по поводу специальной военной операции в Ираке. Девушки пообщались с ведущим, спели свой хит All The Things She Said в нецензурных майках, а редакторы радовались, что обошлось без поцелуев. На следующий день им приходилось пить успокоительное, когда весь мир радостно обсуждал удавшийся перформанс.

– Мы буквально маркерами перед выходом на шоу написали на чисто белых майках. Эти футболки стали чуть ли не классикой. Это крутая фраза, – вспоминала Лена Катина. – Именно в той ситуации можно было только так сделать. И больше никак. Это провокационно. Это понятно. И это достаточно точно передает эмоции. Если написать просто «нет», это было бы слишком обычно и тихо.

Кстати, сотрудничество Катиной и Шаповалова тоже начиналось в 1999-м с антивоенного высказывания. Записанная 14-летней певицей песня «Югославия» была направлена против американских бомбардировок балканской страны. Композиция не выпускалась на дисках и не входила в репертуар «Тату» – Катина ее впервые исполнила вживую в 2012 году на квир-фестивале в Петербурге.