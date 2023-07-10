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«Тату». Америка. Война

В США в разгар войны с Ираком тоже боролись с пацифистами. Но не так жёстко

Фото: Global Look Press

Двадцать лет назад самая успешная на западной сцене отечественная поп-группа «Тату» отправилась покорять Америку. Начало промотура по Соединенным Штатам совпало с подготовкой Белым домом войны в Ираке. 

Госсекретарь США Колин Пауэлл показывал на заседании пробирку с белым порошком, доказывая наличие у Саддама Хусейна биологического оружия, а американские знаменитости уже вовсю включились в борьбу против нападения на Ирак. 

В декабре 2002-го подписи под антивоенным обращением к президенту Джорджу Бушу-младшему поставили 104 актера, в том числе Ким Бейсингер, Мэтт Деймон, Самюэл Л. Джексон и Ума Турман. 

На 45-й церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» всем музыкантам, пытавшимся озвучивать пацифистские лозунги, выключали микрофон, но певица Шерил Кроу вышла с гитарой, на ремне которой было написано No war («Нет войне»).

Антивоенную речь кинодокументалиста Майкла Мура на «Оскаре» пытались сорвать улюлюканьем с мест и заглушить музыкой. Знак пацифика во время церемонии показывали на камеру Сьюзан Сарандон и Тим Роббинс, а многие селебрити, включая Эминема, Леонардо Ди Каприо, Джека Николсона и Кейт Бланшетт, в знак протеста проигнорировали премию.

25 февраля 2003 года, между «Грэмми» и «Оскаром», со своим самым известным антивоенным протестом выступили «Тату». 

Тату
Фото: соцсети

«Футболка – одежда приличная»

На вечернем «Шоу Джея Лено», с которого стартовали гастроли группы, девушки вышли в одинаковых белых майках с антивоенными надписями. Американские телевизионщики больше всего боялись, что Юля и Лена начнут целоваться в прямом эфире – имидж школьниц-лесбиянок в то время мог шокировать заокеанского зрителя. А вот политического подвоха от «крейзи рашнз» не ждали. Вдохновленные выступлением Шерил Кроу, они решили использовать острую тему. Только английский заменили на русский и добавили антивоенному слогану пикантности.

«Собеседник» связался с экс-продюсером группы Иваном Шаповаловым, который придумал культовую фразу, и попросил его рассказать, как родилась идея протеста.

– Как появился на свет этот знаменитый лозунг? Сразу же поняли, что нужно написать?

– Нет, не сразу. Фраза родилась в результате разговоров накануне.

– Почему именно такое словосочетание выбрали? Можно, например, было без мата обойтись?

– В этом-то и провокация.

– Как на ТВ пропустили надписи? Не удосужились перевести?

– Они ждали провокационные заявления изо рта, а не откуда-то еще. И футболка все-таки одежда приличная.

– После скандального появления на «Шоу Джея Лено» были ли какие-то препятствия для выступлений в Америке? Не требовали, чтобы антивоенные лозунги больше не появлялись?

– Не требовали и требовать не могли. Но со стороны Universal (музыкальная корпорация, с которой у «Тату» был контракт. – Авт.) были определенные рекомендации.

– Не высказываться на тему политики?

– Нет, не по поводу политики. А по поводу специальной военной операции в Ираке. Девушки пообщались с ведущим, спели свой хит All The Things She Said в нецензурных майках, а редакторы радовались, что обошлось без поцелуев. На следующий день им приходилось пить успокоительное, когда весь мир радостно обсуждал удавшийся перформанс.

– Мы буквально маркерами перед выходом на шоу написали на чисто белых майках. Эти футболки стали чуть ли не классикой. Это крутая фраза, – вспоминала Лена Катина. – Именно в той ситуации можно было только так сделать. И больше никак. Это провокационно. Это понятно. И это достаточно точно передает эмоции. Если написать просто «нет», это было бы слишком обычно и тихо.

Кстати, сотрудничество Катиной и Шаповалова тоже начиналось в 1999-м с антивоенного высказывания. Записанная 14-летней певицей песня «Югославия» была направлена против американских бомбардировок балканской страны. Композиция не выпускалась на дисках и не входила в репертуар «Тату» – Катина ее впервые исполнила вживую в 2012 году на квир-фестивале в Петербурге.

Фото: Global Look Press

«Патриотический евразийский призыв»

«Тату» не выдворили из Соединенных Штатов как нежелательных иностранцев. Группа продолжила свои гастроли, одерживая победы над сердцами поклонников и продвигая пацифистскую повестку.

Уже на следующий день девушки появились еще на одной популярной передаче – «Шоу Джимми Киммела», но с другой надписью на майках – Censored («Подвергнуто цензуре». – Авт.). Лена Катина объяснила на английском, что им не разрешили использовать ставшую в одночасье популярной фразу, а Юля Волкова предложила сделать ведущему тату и написала маркером знаменитый лозунг прямо ему на руке. Камера крупным планом показала кириллическую надпись. Акция, по словам Ивана Шаповалова, вышла «задуманной импровизацией».

Участницы «Тату» еще несколько раз выступали в провокационных майках, в том числе на американском MTV. Футболки пользовались бешеным спросом, а лозунг стал популярен даже у американских протестующих. Во время тура «татушки» собственноручно писали слово из трех букв на одежде и телах фанатов.

«Правда, не все американцы вникли в смысл надписи. «Я думаю, что она свое имя по-русски написала», – радостно сказал один из счастливых обладателей майки», – рассказывалось в репортаже НТВ об американском туре группы.

В России акцию «Тату» оценили, хотя первые ростки борьбы с ЛГБТ уже начинали прорастать. На группу, например, хотел подать в суд ведущий Иван Демидов за нетрадиционные сексуальные образы. А вот Александр Дугин, ныне один из главных пропагандистов СВО, пацифистский призыв «Тату» поддержал, назвав группу «патриотической» и «евразийской»: «Написали же они на майках золотые слова! И вовремя показали их. И снова мы перед дилеммой: да, мы не любим геев, мы виним за это проклятый Запад. Но если встанет вопрос: «С геями против США или с США против геев», я, плюясь, выбираю геев».

В том же 2003-м по завершении американских гастролей «Тату» отправились от России на Евровидение, где заняли третье место. В следующем году во время записи второго альбома, превращенного Иваном Шаповаловым в реалити-шоу «Тату» в Поднебесной», продюсер покинул группу. «Тату» официально просуществовали до 2011 года, после чего Катина и Волкова несколько раз воссоединялись для совместных выступлений. Ну а их знаменитый антивоенный лозунг точно не потерял известности за все это время. Во всяком случае, для русскоязычной публики.

Фото: Global Look Press

Придумано под камеру

Во время промотура по Соединенным Штатам был снят документальный фильм «Анатомия «Тату», режиссером и сценаристом которого выступил Виталий Манский*. Камера запечатлела, как Шаповалов придумывает, что написать на майках группе.

– Мне как документалисту не обязательно нужен положительный герой. «Тату» для меня – образ. А еще это наш шоу-бизнес, который мне был тоже интересен, – рассказывал об участии в проекте режиссер.

Реалити-шоу «Тату» в Поднебесной» также снимал Виталий Манский*, ныне покинувший Россию из-за спецоперации.

*Власти РФ считают иноагентом.

Рубрика: Шоу-бизнес

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