Спел – и спи спокойно. Скрывают ли артисты свои доходы от налоговой?
Налоговая чехарда у деятелей шоу-бизнеса длится ещё с 1990-х
За актрисой Анастасией Заворотнюк числится налоговый долг в 170 тысяч рублей. Во всяком случае, в СМИ появилась информация, что погасить задолженность постановил суд. Артисты, как многие наши граждане, иногда забывают заплатить налоги. Или стараются избегать их.
Заворотнюк четвёртый год борется с онкологией. Получается, теперь она не сможет выехать за границу на очередное лечение, если понадобится. Впрочем, подтверждения этого долга мы не обнаружили: на официальном сайте судебных приставов за Анастасией сейчас числится лишь тысяча рублей долга за некий «комиссионный сбор».
Такая же ситуация произошла с уехавшим жить в Израиль актёром Артуром Смольяниновым*, которому в СМИ приписали более 90 тысяч рублей долга перед российскими налоговыми органами. Но опять же в открытом доступе за ним числятся только два неоплаченных штрафа по 500 рублей за нарушение правил дорожного движения.
Пугачёва и Киркоров в долгах?
Налоговая чехарда у актёров длится ещё с 1990-х. В своё время Аллу Пугачёву трижды обвиняли в том, что она занижала доходы в декларациях, чтобы платить меньше налогов. Сама актриса оправдывала это ошибками своих бухгалтеров и выплачивала штрафы.
Почти ежегодно СМИ ловят на задолженностях перед налоговой Филиппа Киркорова. Например, в декабре прошлого года ему приписывали долг за налог на недвижимость, на автомобили и неоплаченные штрафы за нарушение ПДД общей суммой более 7 миллионов рублей. Но сейчас такая официальная информация в базе судебных приставов отсутствует. Видимо, до суда дело не дошло, хотя, помнится, пару лет назад певец за неуплату налогов провёл в полицейском участке несколько часов. К тому же Филиппа Бедросовича часто обвиняли, что в декларациях он мог значительно уменьшать сумму доходов.
Почти 19 миллионов рублей налоговой задолженности журналисты приписывают комику Семёну Слепакову*, который уехал из России. Другому покинувшему Россию артисту – рэперу Моргенштерну* – «расследователи» от СМИ приписывают 1,5 млн рублей долга по налогам от выступлений и за недвижимость. Впрочем, это скорее всего относится уже к разряду поисков компромата на уехавших из страны.
Не секрет, что, в отличие от известных зарубежных артистов, которых запросто могут посадить в тюрьму за налоговые махинации (вспомните скандал с Софи Лорен), к нашим относятся всё-таки снисходительно. Как правило, когда прижмёт, российские знаменитости подключают все свои связи в чиновничьих кабинетах, чтобы избежать наказания.
Как-то одна из судебных приставов рассказала в соцсетях, что пригласила повесткой поговорить ту же Пугачёву, за которой числился долг уже по суду. Наутро женщину в погонах вызвали к начальству и отчитали: мол, как та могла такому уважаемому человеку повестку высылать?! Оказывается, Алла Борисовна пожаловалась кому-то из своих высокопоставленных знакомых. Скандал уладили, но налог певица всё-таки оплатила.
Хотя зачастую бывает, что возникают какие-либо сбои в работе налоговых или судебных служб, и артисты, как, впрочем, и простые смертные, понятия не имеют, что кому-то должны.
– Когда-то давно был у меня случай: мы выступали перед работниками судебных служб, – вспоминает актриса Виктория Тарасова. – После вечера они нам хвастались, что теперь у них так круто, все компьютеризировано прекрасно! Вот, говорят, сейчас узнаем, должны ли вы государству. И вдруг выясняется, что за мной уже почти год числится неоплаченный штраф за нарушение ПДД. А я и не знала, никакие оповещения мне не приходили, а тогда самому так быстро узнать о своей задолженности было непросто. Представляете, если бы я поехала за границу, а меня бы не выпустили! Конечно, теперь стараюсь тщательно следить за своими долгами перед государством и налогами.
Эвелина Блёданс не стала выступать за нал
– Недавно к нам поступило предложение о выступлении, предложили хорошую сумму гонорара, – рассказывает директор актрисы Эвелины Блёданс Евгения Водзуми. – Знаете, сейчас людей, способных платить артистам такие суммы, крайне мало. Конечно, мы согласились. А потом нам предлагают: оплатить или наличными, или перевести кому-то просто на карту. Мы отказались! Зачем рисковать?! Налоговики потом ещё за ж… схватят!
– Признаюсь, переводить на счёт ИП не стали – «жаба задушила», всё-таки налогов тогда больше, поэтому перевели на счёт как самозанятому, где нужно выплачивать меньше процентов. А с большой суммы разница получается ощутимая. Конечно, и этих денег жалко, но лучше заплатить и не бояться. Я всегда своим артистам говорю: платите налоги, не жульничайте, чтобы не было проблем с законом.
Гонорары в конвертах теперь встретишь реже
Отдельная тема – налоги с доходов артистов. Подсчитать, сколько они получают за концерт или спектакль, порой трудно. В договоре могут указать сумму раза в три меньше, чтобы меньше платить налогов, остальное получить наличными в конверте. Это выгодно и артисту, и организатору. В советские времена за подобными действиями следили тщательно, заводили уголовные дела, давали реальные сроки.
– Вот в кинематографе сейчас стараются вести честную бухгалтерию, – рассказывает артист Жан Даниэль. – Допустим, мне платят гонорар в 100 тысяч рублей. Но в договоре указывают на шесть тысяч больше, то есть ту сумму, которую я плачу в налоговую как «самозанятый». В театральных антрепризах все по-разному, могут артистам платить и в конвертах, без всякого договора, а значит, без налогов. И там проверить бухгалтерию, кого-то в чем-то обвинить будет сложно.
– Возможно, кто-то так поступает до сих пор, не знаю. Лично моя антреприза, как юридическое лицо, платит гонорары на счета, – комментирует ситуацию театральный продюсер Ирина Ермакова. – Почти все артисты сегодня устроены или как индивидуальные предприниматели, или как самозанятые. Да и прокатчики в провинциальных городах теперь работают по безналичной оплате, поэтому налогов не избежать.
– Лично я стараюсь всё-таки получать гонорары, чтобы все было оформлено официально. Лучше заплачу налог, но «буду спать спокойно», – делится артист театра и кино Дмитрий Корепин. – У меня был случай, когда я согласился на предложение моего друга и снялся в документальном фильме без договора. В результате гонорар в 100 тысяч рублей он мне не платит уже больше года. Даже как-то заявил, что ему не понравилась моя работа, хотя фильм со мной вышел на экраны. Теперь буду судиться за использование моего изображения без моего официального согласия.
Представители актёрской профессии, их продюсеры часто высказывались, чтобы им снизили налоги: мол, получают не так много, а трат на работу (содержание коллективов, шитье костюмов и так далее) куда больше. Особенно возмущались артисты в дни пандемии, когда было ограничение на количество занятых мест в зрительных залах и в результате рухнули доходы. Но их просьбы не услышали в высоких кабинетах.
*Власти РФ считают иноагентом