Спел – и спи спокойно. Скрывают ли артисты свои доходы от налоговой?

За актрисой Анастасией Заворотнюк числится налоговый долг в 170 тысяч рублей. Во всяком случае, в СМИ появилась информация, что погасить задолженность постановил суд. Артисты, как многие наши граждане, иногда забывают заплатить налоги. Или стараются избегать их.

Заворотнюк четвёртый год борется с онкологией. Получается, теперь она не сможет выехать за границу на очередное лечение, если понадобится. Впрочем, подтверждения этого долга мы не обнаружили: на официальном сайте судебных приставов за Анастасией сейчас числится лишь тысяча рублей долга за некий «комиссионный сбор».

Такая же ситуация произошла с уехавшим жить в Израиль актёром Артуром Смольяниновым*, которому в СМИ приписали более 90 тысяч рублей долга перед российскими налоговыми органами. Но опять же в открытом доступе за ним числятся только два неоплаченных штрафа по 500 рублей за нарушение правил дорожного движения.

Пугачёва и Киркоров в долгах?

Налоговая чехарда у актёров длится ещё с 1990-х. В своё время Аллу Пугачёву трижды обвиняли в том, что она занижала доходы в декларациях, чтобы платить меньше налогов. Сама актриса оправдывала это ошибками своих бухгалтеров и выплачивала штрафы.

Почти ежегодно СМИ ловят на задолженностях перед налоговой Филиппа Киркорова. Например, в декабре прошлого года ему приписывали долг за налог на недвижимость, на автомобили и неоплаченные штрафы за нарушение ПДД общей суммой более 7 миллионов рублей. Но сейчас такая официальная информация в базе судебных приставов отсутствует. Видимо, до суда дело не дошло, хотя, помнится, пару лет назад певец за неуплату налогов провёл в полицейском участке несколько часов. К тому же Филиппа Бедросовича часто обвиняли, что в декларациях он мог значительно уменьшать сумму доходов.