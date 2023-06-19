Известная пародистка, участница шоу «Большая разница», которая уже шесть лет воспитывает приёмного мальчика, рассказала «Собеседнику», как решилась на усыновление.

Досье

Родилась: 20 апреля 1976 года в городе Гаврилов-Ям Ярославской области.

Образование: филологический факультет Ярославского государственного педагогического института имени К. Д. Ушинского; актёрское отделение Ярославского государственного театрального института.

Карьера: работала корреспондентом на телеканалах «Россия 1», «Россия К», а также ведущей новостей на телеканале «Столица». Снималась в программах «Измайловский парк», «Смеяться разрешается», «Ты смешной!», «Понять. Простить» и многих других. С 2008 года – артистка труппы шоу «Большая разница». Сыграла более чем в 15 сериалах, среди них – «Воронины», «Счастливы вместе», «Москва. Три вокзала».

Корни: прабабушка Светланы Галки, как предполагают, работала няней в усадьбе писателя Николая Некрасова.

Актёров грабят все

– Светлана, как вы зарабатываете на жизнь себе и сыну в условиях практически тотального отсутствия развлекательных концертов?

– Я сейчас не причисляю себя к эстрадным артистам и не веду эстрадной деятельности. Работаю в Подмосковье, в Пушкинском музыкальном театре. Ещё принимаю участие в кинематографических фестивалях, где пою. Я поющая актриса. Исполняю военные песни, детские, песни из репертуара Гурченко, Шульженко. Вот не так давно ездила на фестиваль на Кубань, как нас там потрясающе принимали! Какие накрывали столы! Кубань могла бы запросто накормить всю страну.

– А почему этого не происходит?

– Потому что, как нам объяснили местные, чтобы попасть на полки сетевых магазинов, нужно заплатить мзду, и очень большую! Это как актёры платят 25% агенту, без которого не знают, что где снимают. По-моему, было бы честно вывешивать такую информацию в сети с датами и местом кастингов. Конечно, тогда очередь на главные роли растянулась бы, как в мавзолей в советские годы, но я лично была бы готова её отстоять. А так принадлежишь кому-то два–четыре года (я не про любимого мужчину), в итоге сама начинаешь искать себе работу, но ему продолжаешь какие-то проценты отстёгивать. Есть целая корпорация агентов, приближенных к сфере кинопроизводства, которые знают, что где снимается. Они тебя проталкивают, и, если тебя берут, ты им платишь процент со своего заработка за каждый съёмочный день. Раньше это было 10, потом 20, а сейчас уже дошло до 25%. Я считаю, что это настоящий грабёж.

– А без агента никак?

– Без него нет информации. Если бы я дружила с Фёдором Бондарчуком, то он мне позвонил бы и позвал на кастинг в свой проект. Конечно, ты можешь не подойти, и это одно дело. Но суть-то в том, что у нас нет информации, и получается, что нашему брату актёру без профессиональных помощников никуда. Бывают, конечно, неплохие агенты, которые бьются за своего актёра, как их американские коллеги, и продают его как товар, чуть ли не поют и танцуют за тебя. Такая девочка была у Серёжи Бурунова – она в него поверила и проталкивала его везде, когда он, как и все мы, оказался нигде после «Большой разницы», и он в конце концов выстрелил, потому что у него был такой верный соратник.

«Мне медицина не помогла»

– Вы усыновили ребёнка, и за это вам большой респект.

– Для меня это был осознанный выбор, и я была готова на многие жертвы, но в результате ничем не пожертвовала, а только выиграла для себя. Я очень-очень хотела стать мамой. Но мне медицина не смогла помочь, не хватило ни молодости, ни здоровья. И вот когда я была одна, наступил миг, когда почувствовала – обязательно нужно вот это маленькое чудо рядом.

– Отсутствие мужа не смущало?

– При чем здесь это вообще?! Я себя одинокой никогда не считала, и вокруг меня всегда была куча поклонников. Но это должен быть верный мужчина, который тоже должен этого хотеть. На тот момент были люди, с которыми было хорошо проводить время, но они не были готовы на серьёзные отношения. И когда у меня появился маленький Владик, другая жизнь не закончилась – тут всё в порядке. Я готова отвечать за себя и за Влада, а чтобы прибить гвоздь в доме, не обязательно выходить замуж.

– А материальный достаток от второй половинки?

– Мне одна женщина в соцзащите сказала: «Если Бог даёт ребёнка, то даёт и на ребёнка». Так и случилось. Появился Владик – пошли заказы на корпоративы, выступления в ресторанах. Я вела там много раз вечеринки в образе Елены Малышевой – почему-то это очень востребованный номер, – и мне платили ну очень хорошие деньги. Так что спасибо Елене Васильевне за то, что она есть.

В прошлом году свозила туда сына, попыталась найти какие-то сведения, но они оказались в архиве, куда нужно будет специально поехать, запросить и поднять документы. В усадьбе жил не только Николай Алексеевич Некрасов, но и его родственники со своими огромными семействами. Сам Некрасов жил в городе, а на дачу в Карабихе, что в Ярославской губернии, приезжал только летом. Занимал там одно здание, а остальные отдавал родным. Так что прабабушка, возможно, обслуживала семью кого-то из его родни.

Кстати, её дочь, моя бабушка Фелисата Ильинична, прожила под Ярославлем в городе Гаврилов-Ям до ста лет при полной памяти. Она всю жизнь проработала преподавателем, учила студентов водить трактора, машины, а ещё успевала обрабатывать огород.