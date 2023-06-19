Кто хайпанул на интервью Кяро «Собеседнику»?

Неожиданный скандал вызвало недавнее интервью актера Кирилла Кяро «Собеседнику». Заскучавшие летом без событий наши коллеги (которым к тому же далеко не обо всем разрешается писать в России 2023 года) вырвали из контекста рассуждения Кирилла о режиссерах Михалкове и Шахназарове.

Поставили «кликабельный» заголовок «Известный актер отказался сниматься у Никиты Михалкова» и обратились к режиссеру, который заявил:

«С волнением и большим интересом прочитал, что артист Кяро никогда не будет у меня сниматься, но из той же заметки с не меньшим волнением и интересом узнал о его существовании».

Хайп продолжили уже не только журналисты «КП»: «новость» разошлась по всему интернету.

«Сенсация», как часто бывает, высосана из пальца: Кирилл Кяро в большом интервью «Собеседнику» на заключительный вопрос, может ли быть такое, что он откажется работать с каким-то режиссером – например с Михалковым – по политическим причинам, ответил, что не делит людей на левых и правых, что «разрушать – это не самое лучшее» и что «надо стараться держаться в мире». Потом похвалил режиссера за ранние фильмы, но заметил, что теперь ничему у него уже не научится, что «с режиссером у актера должны быть искренность и откровенность», оговорившись: «Может, и ошибаюсь».

Кому хайп, а кому и риски: при желании Михалков и Шахназаров, наверное, могли бы включить свое влияние, чтобы постараться подпортить карьеру неизвестному им артисту.

Наш корреспондент пытался согласовать с артистом текст интервью до публикации, но тот не выходил на связь. Аудиозапись интервью есть в редакции, мы решили не выкладывать ее в сеть и не продолжать хайп на абсолютно пустом месте. Тот факт, что Михалков наконец-то узнал о существовании популярнейшего в России актера Кяро, надеемся, послужит поводом не для того, чтобы перекрыть последнему кислород, а, наоборот, для новых ролей. Тем более что этот кислород то и дело перекрывают в отношении ряда известных артистов, спектаклей и кинофильмов с их участием и кислородное голодание ощущается в культурном пространстве уже буквально физически.