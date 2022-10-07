Татьяна Навка заявила, что якобы планировала показать в начале июня в городе Луганске свой мюзикл на льду «Руслан и Людмила» (в главной роли – сама Алина Загитова), на проведение которого в срок до конца февраля этого года выиграла грант на сумму более 14 миллионов рублей, но гастролей не случилось. Судьба показа шоу в ЛНР и выделенных на него бюджетных денег остается неизвестной, но «Собеседник» кое-что все же выяснил.

«Мы планировали 6 июня гастроли в Луганске, все было для этого готово, но, к сожалению, мы предполагаем, а Бог располагает. Сейчас я не имею права рисковать жизнью своих ребят, нашей команды. Мы не теряем надежды и верим, что в ближайшее время ситуация развернется в нужное русло и у нас будет возможность порадовать ребятишек Луганска, подарить им наше волшебство, моменты любви...» – сказала фигуристка РИА «Новости. Спорт». В таком случае, перефразируя Высоцкого: «Где деньги, Тань?»

Ведь согласно проекту предоставления гранта на сумму 14.443.475 руб. от созданного указом президента в 2021 году Президентского фонда культурных инициатив срок его реализации стоял с 07.10.2022 по 28.02.2023. Но такой вопрос от агентства не прозвучал. И неудивительно: РИА «Новости» является генеральным информационным партнером грантополучателя – ООО «Навка шоу», – которому сама Навка не устает выражать «глубокую признательность» на сайте компании «за сложившиеся дружеские и деловые отношения» и поддержку каждых гастролей. Вот и это интервью вышло аккурат в день начала очередных: с 20 июня по 30 сентября в Сочи будут давать ее ледовый мюзикл «Спящая красавица. Легенда двух королевств». И про несостоявшееся луганское шоу, заявку на финансирование которого подали в сентябре 2022-го, «вспомнили» только как будто в связи с этим событием. А представьте, если бы Навка действительно планировала показ в ЛНР 6 июня? Тогда, осознав, что ситуация «в нужное русло» не развернулась, она бы и объявила, что мероприятие сорвалось, в тот же день, ну или на следующий. Но никак не спустя две недели и то в связи с другими показами. Или так расстроилась, что все держала в себе? Допустим. Но если шоу в Луганске реально намечалось, где об этом, пардон, банально афиши?

На сайте и во всех соцсетях, разрешенных и не очень, Навки и ее компании сочинские гастроли «Спящей красавицы» начали рекламировать за три недели, а гастроли «Истории любви Шахерезады» пиарят уже за месяц до старта. А о ЛНР нигде ни слова – ни что там что-то намечалось, ни что отменялось. Не слышали ни о каких «моментах любви» для ребятишек Луганска и в самом Луганске.

– Девушка, миленькая, мы вообще не в курсе никакого шоу Татьяны Навки у нас, – ответили мне в приемной администрации г. Луганска, дозвониться до которой можно только через украинский код +380.

– Мы далеки от решения таких вопросов, они не в нашей компетенции, – добавили в Министерстве культуры, спорта и молодежи ЛНР, куда меня переадресовали.

Ни на одном интернет-ресурсе официального и неофициального Луганска и ЛНР нет ни одного анонса о проведении или об отмене шоу. В самом городе, как нам подсказали по телефону горячей республиканской линии, есть только одно место, где в теории могли бы организовать подобную гастроль.

– К нам никто по поводу организации шоу «Руслан и Людмила» не обращался, – сказали «Собеседнику» в «Ледовой арене» Луганска. – Но наш каток работает в обычном режиме – только по воскресеньям. Мы открыты до июля – если не будет никаких ограничений или технических происшествий. Пока все штатно...

Такого же мнения о том, что в республике «все штатно», придерживается, вероятно, и спортивное руководство РФ. Только 3 июня, за три дня до мифической даты Навки, Луганск реально посетила делегация Министерства спорта России во главе с его министром Олегом Матыциным.

«У нас страна возможностей. Владимир Путин поставил задачу максимально сбалансировать развитие региона и обеспечить все необходимые условия для восстановления мирной жизни. Мы делаем все возможное совместно с руководством ЛНР, создан специальный фонд «Наш спорт», который помогает реализовать проекты...» – распинался он.

И что толку? А Навка все равно не приехала, даже еще один фонд по освоению бюджетных средств не помог. Может, тогда вернуть деньги в тот, который выдавал, раз проект не реализован и спустя четыре месяца после дедлайна?

– Вопрос по поводу показа мюзикла на льду «Руслан и Людмила» от заявителя ООО «Навка шоу» будет согласовываться индивидуально, с его куратором, нашим сотрудником, – сообщили «Собеседнику» в Президентском фонде культурных инициатив. – Поскольку вы не являетесь грантополучателем, назвать вам имя куратора и соединить с ним мы не можем.

Интересно, что на сайте фонда по поводу грантов есть ответы «на все случаи жизни» – даже на такой: «Что делать, если мобилизуют руководителя проекта?» А вот что делать, если не реализуют сам проект, ответа нет...