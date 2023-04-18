Дед Архимед: Потребность сострадать ушла из человека
За таким псевдонимом прячется исполнитель, исполняющий рэп на самые острые темы. Про него мало, что известно
Седобородый старик исполняет песни, в основном в стиле рэп, на самые острые социальные и политические темы, набирая миллионы просмотров. Исполнитель прячется за псевдонимом Дед Архимёд, и узнать про него мало что можно. Разве что зовут его в миру Дмитрий Николаевич, канал на YouTube завёл в 2017-м, а борода накладная, сам он этого не скрывает.
– Как вы придумали образ пенсионера из глубинки?
– Я довольно поздно понял, что могу самостоятельно что-то делать, используя современные средства связи. При этом мне, как и многим художникам в широком смысле слова, хотелось спрятаться за какого-то персонажа. А этот образ простой – стрельнул бороду в театре, усы наклеил и одежду соответствующую надел. На 99% я все делаю сам, в редких случаях прошу знакомых помочь с монтажом и аранжировками или на инструментах подыграть.
– Хайп можно словить более простыми способами, чем пародиями на темы политики. Чем она вас так влечёт?
– Да потому что волнует, иногда до слёз. Я писал раньше не только о политике, и я скучаю по этим временам. Я бы хотел её вообще не трогать. Но кошмар, в котором мы живём вот уже больше года, оттеснил все другие темы.
– 24 февраля 2022 года вы впервые появились в ролике без грима. Почему решили разоблачиться именно в этот страшный день?
– Это не жест и не поза. Это было чувство вины, беспомощности, колоссального ужаса, и захотелось раздеться, сбросить маску в этот момент.
«Они делают людей хуже»
– Чем же всё-таки живёт Дед Архимёд? Не хайпом единым?
– Не без этого. Задача продвигать проект тоже есть, но я не совсем владею маркетингом. Я делаю ролики – вот и весь мой маркетинг. Мне надо выплеснуть свою рефлексию, а если просто с друзьями обсуждать все наболевшее, то сопьёшься. В ютубе тебя увидят сотни тысяч людей, согласятся или не согласятся с тобой.
– Недавно вы выпустили песню «Упыри», назвав этим словом пропагандистов. Правда с ними всё так плохо?
– Они делают людей хуже. Мама в детстве внушает правильные установки: нельзя отбирать чужое, убивать, а если и воздействовать на человека, то только добротой. Все мы растём и живём с этими установками. И вдруг из всех утюгов начинает доноситься, что не всё так однозначно, что иногда можно убивать, раз другие так поступают. А поверить этим людям просто, когда понимаешь, что мы не особо правы и не хочется ощущать себя частью большого и тяжкого преступления.
– Недавно вы и по русским рокерам прошлись, которые променяли песни «про любовь и свободу» на z-агитацию. С ними-то что случилось?
– Наверное, как и всем остальным людям, им невыносимо признаться, что они стали не правы. А писать про что-то же надо. Вот они и пишут. Есть и другие причины. Раз – и какой-нибудь Галанин, который никому на хрен не нужен был, из третьего эшелона переходит во второй, и его уже зовут выступать на дни города, на интервью приглашают, денежку платят. Все люди хотят жить удобно и комфортно.
– Но и молодые звёзды пытаются оседлать z-волну. Например, Shaman. Вы на него несколько пародий сделали, одна даже больше двух миллионов просмотров набрала.
– Начнём с того, что исполнитель он замечательный, у него великолепный голос, тесситура очень хорошая. Аранжировки неплохие, мелодии туповатые, тексты кондовые, но людям, не люблю это слово, «заходит». Причина его популярности – в социальном запросе. Я неоднократно говорил, что все хотят быть правы, а его песни – как плакат, говорящий, что мы – молодцы и идём к победе правильной, хоть и сложной дорогой. Он такой Morgenshtern* наоборот. Они оба – анальгин, обезболивающее. Внутри каждого из нас забито г...но, а Morgenshtern* – смелый чувак, который выплёскивает его наружу, и людям это нравится. Не говорю, что он положительный персонаж, но он тоже выполняет общественный запрос – на отвяз и угар. А Shaman как бы отвечает на патриотический запрос, но это не патриотизм на самом деле.
«Защитники Шиеса – герои»
– Получается ли у вас волшебной силой искусства переубедить тех, кто считает себя правым, в том, что они не правы?
– Редко-редко получаю комментарии: «Я послала ваше видео папе, он посмеялся и потом задумался над своей позицией». Меня очень греют такие сообщения, я их запоминаю.
– Не боитесь, что за ваше творчество может прилететь?
– Может. Боюсь. Но пока меня обходит. Говорят, что меня один человек очень высокопоставленный слушает и ему нравится.
– Если прилетит, то перестанете заниматься пародиями?
– Нет. С чего бы это?
– Кроме музыки, вы занимались социальными активностями? На митинги ходили?
– Нет. Я не очень люблю большие скопища людей, чувствую себя неуютно в них. Мне кажется, я в медийном плане не меньше сделал. Как-то раз меня приглашали в качестве Деда выступить в Сыктывкаре перед защитниками Шиеса, протестовавшими против мусорного полигона. Эти люди – герои, я на них смотрел снизу вверх. Они вышли не за права человека, не за невыплаченную зарплату, а просто за природу. После поездки туда у меня было ощущение, что не всё потеряно.
– Какие у вас, как у человека из глубинки, впечатления от этой самой глубинки?
– Мне хотелось бы обрисовать несколько фактов. Рядом с одним городом в средней полосе есть село, вода там не у всех, и вдоль дороги стоят колонки. Вдруг на этих колонках появились замки. Я спросил: «Зачем?» Мне ответили: «Мы складывались, чистили систему водоснабжения, и какого кто-то ещё будет пользоваться?» Ну, рыло там кто-то своё умоет, стаканчик выпьет – не будет же никто приезжать и десять тонн воды выкачивать. В русском человеке была заложена черта: я что-то сделал, но если другие этим пользуются, я буду от этого кайфовать. Появление замка показывает отсутствие желания сделать добро другому человеку, когда и делать-то ничего не надо. Это духовная катастрофа, переворачивание всех настоящих скреп. Возможно, это происходит не везде, но ветерок разочарования в людях я ощутил.
И ещё одно разочарование. Испокон веков скрепой была милость к заключённым. Даже если они действительно нехорошие, они уже наказаны. Я плохо разбираюсь в политике, но сидит Навальный в тюрьме, и никто его не жалеет, кроме соратников и единомышленников. Людям нейтральным, тем более из противоположного лагеря на него наплевать. Потребность сострадать ушла из человека. Не знаю, почему это произошло, но это факт, и всё.
– В одной песне у вас была строчка: «Спасти тебя может настоящее искусство». Вы правда в это верите?
– Я много слышал высказываний разных умных людей, и все они в один голос говорят, что искусство ни от чего не спасает. Может, и не спасает, но тебе надо оставить после себя что-то доброе и справедливое. Именно надо, а не должен. «Надо» и «должен» – это два разных слова. С другой стороны, ещё лет пятьсот назад на публичную казнь собирался весь город, детей на всякий случай приводили, радовались: «Вау, башку отрубили, красота!» Если сейчас устроить такой аттракцион, то на него придут поглазеть два сумасшедших. Хотя бы в этом мы стали на толику лучше. Почему мы изменились? Наверное, мораль через веру и искусство все же повлияла на нас.
*Власти РФ считают иноагентом