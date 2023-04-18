Дед Архимед: Потребность сострадать ушла из человека

Седобородый старик исполняет песни, в основном в стиле рэп, на самые острые социальные и политические темы, набирая миллионы просмотров. Исполнитель прячется за псевдонимом Дед Архимёд, и узнать про него мало что можно. Разве что зовут его в миру Дмитрий Николаевич, канал на YouTube завёл в 2017-м, а борода накладная, сам он этого не скрывает.

– Как вы придумали образ пенсионера из глубинки?

– Я довольно поздно понял, что могу самостоятельно что-то делать, используя современные средства связи. При этом мне, как и многим художникам в широком смысле слова, хотелось спрятаться за какого-то персонажа. А этот образ простой – стрельнул бороду в театре, усы наклеил и одежду соответствующую надел. На 99% я все делаю сам, в редких случаях прошу знакомых помочь с монтажом и аранжировками или на инструментах подыграть.

– Хайп можно словить более простыми способами, чем пародиями на темы политики. Чем она вас так влечёт?

– Да потому что волнует, иногда до слёз. Я писал раньше не только о политике, и я скучаю по этим временам. Я бы хотел её вообще не трогать. Но кошмар, в котором мы живём вот уже больше года, оттеснил все другие темы.

– 24 февраля 2022 года вы впервые появились в ролике без грима. Почему решили разоблачиться именно в этот страшный день?

– Это не жест и не поза. Это было чувство вины, беспомощности, колоссального ужаса, и захотелось раздеться, сбросить маску в этот момент.

«Они делают людей хуже»

– Чем же всё-таки живёт Дед Архимёд? Не хайпом единым?

– Не без этого. Задача продвигать проект тоже есть, но я не совсем владею маркетингом. Я делаю ролики – вот и весь мой маркетинг. Мне надо выплеснуть свою рефлексию, а если просто с друзьями обсуждать все наболевшее, то сопьёшься. В ютубе тебя увидят сотни тысяч людей, согласятся или не согласятся с тобой.

– Недавно вы выпустили песню «Упыри», назвав этим словом пропагандистов. Правда с ними всё так плохо?

– Они делают людей хуже. Мама в детстве внушает правильные установки: нельзя отбирать чужое, убивать, а если и воздействовать на человека, то только добротой. Все мы растём и живём с этими установками. И вдруг из всех утюгов начинает доноситься, что не всё так однозначно, что иногда можно убивать, раз другие так поступают. А поверить этим людям просто, когда понимаешь, что мы не особо правы и не хочется ощущать себя частью большого и тяжкого преступления.

– Недавно вы и по русским рокерам прошлись, которые променяли песни «про любовь и свободу» на z-агитацию. С ними-то что случилось?

– Наверное, как и всем остальным людям, им невыносимо признаться, что они стали не правы. А писать про что-то же надо. Вот они и пишут. Есть и другие причины. Раз – и какой-нибудь Галанин, который никому на хрен не нужен был, из третьего эшелона переходит во второй, и его уже зовут выступать на дни города, на интервью приглашают, денежку платят. Все люди хотят жить удобно и комфортно.

– Но и молодые звёзды пытаются оседлать z-волну. Например, Shaman. Вы на него несколько пародий сделали, одна даже больше двух миллионов просмотров набрала.

– Начнём с того, что исполнитель он замечательный, у него великолепный голос, тесситура очень хорошая. Аранжировки неплохие, мелодии туповатые, тексты кондовые, но людям, не люблю это слово, «заходит». Причина его популярности – в социальном запросе. Я неоднократно говорил, что все хотят быть правы, а его песни – как плакат, говорящий, что мы – молодцы и идём к победе правильной, хоть и сложной дорогой. Он такой Morgenshtern* наоборот. Они оба – анальгин, обезболивающее. Внутри каждого из нас забито г...но, а Morgenshtern* – смелый чувак, который выплёскивает его наружу, и людям это нравится. Не говорю, что он положительный персонаж, но он тоже выполняет общественный запрос – на отвяз и угар. А Shaman как бы отвечает на патриотический запрос, но это не патриотизм на самом деле.