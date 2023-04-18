Как артисты и спортсмены вишни сажали

Большую тусовку артистов и спортсменов собрал бизнесмен Михаил Куснирович для высадки вишнёвых деревьев в рамках своего фестиваля «Черешневый лес». На этот раз посадки были посвящены столетию общества «Динамо».

Динамовскую символику надевали все, включая, например, Иосифа Пригожина и Валерию, пребывавших в прекрасном настроении, из чего можно сделать вывод, что у разговорчивого продюсера все хорошо.

– Мне как-то неудобно: я всё-таки болельщик «народной команды» («Спартака» – Авт.), не будем говорить об этом всуе, – делился в кулуарах Валерий Сюткин. – Кстати, я был удостоен чести спеть на этом стадионе песню «Вася»: «Футбольный матч «Спартак» – «Динамо», и переполнен стадион» перед матчем. Тогда был рекорд посещаемости.