Логотип Sobesednik.ru
Вчера, в 13:24

Как артисты и спортсмены вишни сажали

Богемную тусовку собрал бизнесмен Михаил Куснирович

Фото: Константин Баканов

Большую тусовку артистов и спортсменов собрал бизнесмен Михаил Куснирович для высадки вишнёвых деревьев в рамках своего фестиваля «Черешневый лес». На этот раз посадки были посвящены столетию общества «Динамо».

Динамовскую символику надевали все, включая, например, Иосифа Пригожина и Валерию, пребывавших в прекрасном настроении, из чего можно сделать вывод, что у разговорчивого продюсера все хорошо. 

– Мне как-то неудобно: я всё-таки болельщик «народной команды» («Спартака» – Авт.), не будем говорить об этом всуе, – делился в кулуарах Валерий Сюткин. – Кстати, я был удостоен чести спеть на этом стадионе песню «Вася»: «Футбольный матч «Спартак» – «Динамо», и переполнен стадион» перед матчем. Тогда был рекорд посещаемости.

Фото: Константин Баканов

Кто настоящий фанат «Динамо», так это Камиль Ларин из «Квартета И». Он прибыл со всем семейством и тщательно следил за тем, чтобы дерево у родного стадиона было посажено правильно.

Фото: Константин Баканов

Марину Зудину журналисты мучили вопросами не футбольными, но озеленительными. Актриса сразу объяснила: «Садоводством не занимаюсь, порадовать вас интересными фактами не могу». Коллеги не унимались: «Почему же вы даже цветочки не выращиваете?» – «Мне неинтересно. Такой ответ вас устроит?» 

Фото: Константин Баканов

Леонида Ярмольника спрашивали о субботниках (мероприятие действительно чем-то смахивало на субботник, только очень гламурный). Артист ответил, что субботники не любит, что их проводят, если кто-то неспособен организовать работу «в мирной жизни». Но когда пришла пора подписывать возле дерева фанерную табличку со своим именем, Леонид Исаакович написал: «Ярмольник. Активист. Ударник». И, немного подумав, добавил: «Пенсионер».

Фото: Константин Баканов
Поделиться статьей
Персона
Политика 3 дня назад

Анатолий Вассерман: Украину пора ликвидировать

Культура и ТВ 1 день назад

Том Круз опередил Безрукова и Дюжева

Культура и ТВ 2 дня назад

СВОих бросили? В Пермской области разгорелся конфликт вокруг Z-спектакля

Культура и ТВ 2 дня назад

Прикроют ли «Бесогона»? Результаты опроса «Собеседника»

Культура и ТВ 1 неделю назад

Съёмочная площадка. Российских режиссёров все чаще обвиняют в харассменте

Культура и ТВ 1 неделю назад

МишЛен: Пришла Караулова, пора кричать караул?

Культура и ТВ 1 неделю назад

Журналист Глеб Пьяных*: Тотальный контроль в России ослабнет

Культура и ТВ 3 недели назад

В искусстве новая волна. Отмена артистов

Культура и ТВ 3 недели назад

Станислав Садальский: У артиста можно отнять зарплату, но не достоинство

Спорт 3 недели назад

Непомнящего не запомнят

Культура и ТВ 3 недели назад

Рената Литвинова: Старость я бы хотела встретить не в России

Культура и ТВ 4 недели назад

Ни революции, ни перезагрузки: чем не удивило новое «Шоу Воли»

Шоу-бизнес 4 недели назад

Бесправные. ТВ и медиасервисы лишаются возможности транслировать популярный контент

Спорт 1 месяц назад

Что Дзюбе хорошо, то Кержакову – отъезд

Культура и ТВ 1 месяц назад

В культуру стали приходить военные и чиновники

Спорт 1 месяц назад

Непомнящий vs. Лижэнь: «Судьбу короны решат нервы»

Культура и ТВ 1 месяц назад

Давайте жить дружно с властью

Спорт 1 месяц назад

МОКрое дело. Российских спортсменов поставили перед жестким выбором

Культура и ТВ 1 месяц назад

Кино. Возвращение «Трёх мушкетёров»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика