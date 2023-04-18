Как артисты и спортсмены вишни сажали
Богемную тусовку собрал бизнесмен Михаил Куснирович
Большую тусовку артистов и спортсменов собрал бизнесмен Михаил Куснирович для высадки вишнёвых деревьев в рамках своего фестиваля «Черешневый лес». На этот раз посадки были посвящены столетию общества «Динамо».
Динамовскую символику надевали все, включая, например, Иосифа Пригожина и Валерию, пребывавших в прекрасном настроении, из чего можно сделать вывод, что у разговорчивого продюсера все хорошо.
– Мне как-то неудобно: я всё-таки болельщик «народной команды» («Спартака» – Авт.), не будем говорить об этом всуе, – делился в кулуарах Валерий Сюткин. – Кстати, я был удостоен чести спеть на этом стадионе песню «Вася»: «Футбольный матч «Спартак» – «Динамо», и переполнен стадион» перед матчем. Тогда был рекорд посещаемости.
Кто настоящий фанат «Динамо», так это Камиль Ларин из «Квартета И». Он прибыл со всем семейством и тщательно следил за тем, чтобы дерево у родного стадиона было посажено правильно.
Марину Зудину журналисты мучили вопросами не футбольными, но озеленительными. Актриса сразу объяснила: «Садоводством не занимаюсь, порадовать вас интересными фактами не могу». Коллеги не унимались: «Почему же вы даже цветочки не выращиваете?» – «Мне неинтересно. Такой ответ вас устроит?»
Леонида Ярмольника спрашивали о субботниках (мероприятие действительно чем-то смахивало на субботник, только очень гламурный). Артист ответил, что субботники не любит, что их проводят, если кто-то неспособен организовать работу «в мирной жизни». Но когда пришла пора подписывать возле дерева фанерную табличку со своим именем, Леонид Исаакович написал: «Ярмольник. Активист. Ударник». И, немного подумав, добавил: «Пенсионер».