Бесправные. ТВ и медиасервисы лишаются возможности транслировать популярный контент
Российсвие зрители и слушатели уже попрощалась с Бритни Спирс и «Слабым звеном». «Музыкальные» убытки медиасервисов достигли абсолютных рекордов
Песенка спета
3 марта в эфире «Первого канала» состоялась премьера нового, уже 11-го сезона шоу «Голос». Но в этот раз все было необычно. Во-первых, произошла ротация наставников. Никакого Билана и Агутина в креслах не оказалось. Вместо них судьями стали Полина Гагарина, Баста, Владимир Пресняков-мл. и Антон Беляев из Therr Maitz. Во-вторых, сменился ведущий – вместо Дмитрия Нагиева им стала Яна Чурикова. Появилось и новое правило.
«Для обострения конкуренции между наставниками ввели новое правило: они смогут блокировать коллег в борьбе за артиста. Дважды в течение всего сезона судьи смогут воспользоваться кнопкой блокировки. Нажав на нее, наставник поворачивается к участнику и лишает этой возможности других судей. Если они тоже захотят повернуться, то «красная дорожка» оповестит о том, что это невозможно», – сообщали в пресс-службе «Первого канала».
Но самым необычным стало время выхода в эфир популярной программы. Она вышла не осенью, как это обычно было принято, а весной. По данным «Собеседника», это стало следствием проблем с правообладателем. «Голос», как и многие другие телешоу, выходящие в российском телеэфире, – лицензионная программа, и права на нее принадлежат голландскому подразделению компании ITV. И сам «Первый канал» честно указывает правообладателя в титрах. Но есть проблема – владельцы лицензии запретили использование этого бренда.
«Хотя Россия не является значительным партнером ITV Studios, мы ранее продавали контент российским клиентам, который включал драму, форматы и несценарный контент. (Теперь же) мы прекратили новые продажи российским клиентам», – говорилось в релизе ITV.
В пресс-службе компании подтвердили «Собеседнику», что потребовали от «Первого канала» прекратить выпуск «Голоса», но этого сделано не было.
Впрочем, рейтинговые показатели нового сезона «Голоса» далеки от тех, что программа демонстрировала ранее. Согласно данным компании Mediascope, премьерный выпуск шоу от 3 марта занял лишь 17-е место в списке самых популярных программ недели в аудитории 4+ (доля – 12,5%). А второй выпуск (вышел 10 марта 2023 г.) вообще оказался на 33-й строчке. Для сравнения: первый выпуск 10-го сезона (с участием Градского, Агутина и других), вышедший 8 октября 2021-го, занимал третью строчку за неделю (с долей в 17,5%).
У «Первого канала» будет выбор – как поступить в сложной ситуации. Можно продолжать выпускать передачу без разрешения, но это чревато серьезными последствиями и полным разрывом отношений со всеми правообладателями. Либо же поменять название и оформление программы. Так, например, поступили производители программы «Слабое звено». Обладатель лицензии – британская BBC* отозвала разрешение на производство адаптации в России (вещателем был канал «Мир», главой совета директоров которого является пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков). После чего программа поменяла название («На выход») и стала траслироваться на канале СТС.
Американские владельцы лицензий оказались на удивление более либеральными, чем их европейские коллеги. На российском ТВ до сих пор выходят адаптации популярных американских программ («Сто к одному», «Своя игра» и др.).
Никаких Rammstein и Шакиры
Отзыв лицензий серьезно повлиял на работу музыкальных сервисов, выяснил «Собеседник». Из-за ухода правообладателей контент стал массово исчезать из приложений для прослушивания музыки. Например, «Яндекс.Музыка» лишилась всех студийных альбомов Бритни Спирс и Кристины Агилеры. Исчезли некоторые альбомы Шакиры, Дженнифер Лопес, Милен Фармер, Пинк, группы Depeche Mode. Аналогичные проблемы – в сервисах «VK Музыка» и «Звук» (принадлежит Сберу). Мимо стриминговых сервисов проходят и свежие релизы: отсутствуют новые альбомы Rammstein, Arctic Monkeys, Бейонсе и других исполнителей.
Представители компаний подтвердили, что происходящее связано с решением правообладателей.
«Некоторые релизы действительно сейчас могут быть недоступны на отдельных территориях, в том числе в РФ. Это требование правообладателей. Мы активно общаемся с правообладателями и другими участниками рынка, чтобы расширить перечень доступных территорий и снять ограничения как можно скорее», – сообщил представитель сервиса «Звук».
Впрочем, некоторые «ушедшие» исполнители смогли вернуться в «Яндекс.Музыку». Как обратил внимание «Собеседник», их треки появились под другими названиями и с измененными именами исполнителей. Их невозможно найти в общем поиске, но песни появляются при прослушивании потока «Моя волна» (обеспечивает бесконечный персональный поток музыки на основании личных вкусов пользователя). Например, популярную американскую исполнительницу Doja Cat в «Яндекс.Музыке» теперь зовут Meditacion.
Массовое исчезновение контента напрямую отражается на финансовых показателях компаний.
Миллиардные убытки
Показатели стриминговых сервисов в 2022-м достигли рекордных цифр – в отрицательном смысле слова. Так, убыток ООО «Яндекс.Музыка» достиг 3,9 млрд руб. (в 2021-м компания тоже была убыточна, но на 1,3 млрд). Убыток сервиса «Звук» достиг 937 млн руб. (в 2021-м он был в минусе на 775 млн).
В пояснениях к финансовой отчетности ООО «Яндекс.Музыка» прямо признает, что рекордные убытки связаны с «обострением внешнеполитической ситуации».
«Ряд стран ввел пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Эти события привели к существенному повышению ключевой ставки, ослаблению рубля и высокой волатильности на финансовых рынках. Кроме этого, введены рестрикции, ограничивающие деятельность российских компаний за пределами Российской Федерации», – говорится в тексте.
И далее совсем тревожные заявления.
«Руководство компании не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние этой неопределенности на будущую деятельность компании в долгосрочной перспективе», – подобные фразы не часто встречаются в отчетности российских предприятий, а значит, даже в системообразующем «Яндексе» признают, насколько серьезно дело.
P. S. «Запрещенный» «Голос»
Все еще популярное в России телешоу продолжает вести аккаунт в запрещенной в стране соцсети Instagram. Производителей не смутило то, что головная компания – Meta – была признана экстремистской, а ее деятельность в РФ запрещена.
* Роскомнадзор РФ заблокировал доступ к ресурсу