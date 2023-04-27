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27.04.2023

Бесправные. ТВ и медиасервисы лишаются возможности транслировать популярный контент

Российсвие зрители и слушатели уже попрощалась с Бритни Спирс и «Слабым звеном». «Музыкальные» убытки медиасервисов достигли абсолютных рекордов

Шоу Голос
Фото: стоп-кадр / Первый канал

Новый «Голос» уже не тот

Песенка спета

3 марта в эфире «Первого канала» состоялась премьера нового, уже 11-го сезона шоу «Голос». Но в этот раз все было необычно. Во-первых, произошла ротация наставников. Никакого Билана и Агутина в креслах не оказалось. Вместо них судьями стали Полина Гагарина, Баста, Владимир Пресняков-мл. и Антон Беляев из Therr Maitz. Во-вторых, сменился ведущий – вместо Дмитрия Нагиева им стала Яна Чурикова. Появилось и новое правило.

«Для обострения конкуренции между наставниками ввели новое правило: они смогут блокировать коллег в борьбе за артиста. Дважды в течение всего сезона судьи смогут воспользоваться кнопкой блокировки. Нажав на нее, наставник поворачивается к участнику и лишает этой возможности других судей. Если они тоже захотят повернуться, то «красная дорожка» оповестит о том, что это невозможно», – сообщали в пресс-службе «Первого канала».

Но самым необычным стало время выхода в эфир популярной программы. Она вышла не осенью, как это обычно было принято, а весной. По данным «Собеседника», это стало следствием проблем с правообладателем. «Голос», как и многие другие телешоу, выходящие в российском телеэфире, – лицензионная программа, и права на нее принадлежат голландскому подразделению компании ITV. И сам «Первый канал» честно указывает правообладателя в титрах. Но есть проблема – владельцы лицензии запретили использование этого бренда.

«Хотя Россия не является значительным партнером ITV Studios, мы ранее продавали контент российским клиентам, который включал драму, форматы и несценарный контент. (Теперь же) мы прекратили новые продажи российским клиентам», – говорилось в релизе ITV.

В пресс-службе компании подтвердили «Собеседнику», что потребовали от «Первого канала» прекратить выпуск «Голоса», но этого сделано не было.

Шоу голос
Фото: стоп-кадр /
Новая команда наставников «Голоса»

Впрочем, рейтинговые показатели нового сезона «Голоса» далеки от тех, что программа демонстрировала ранее. Согласно данным компании Mediascope, премьерный выпуск шоу от 3 марта занял лишь 17-е место в списке самых популярных программ недели в аудитории 4+ (доля – 12,5%). А второй выпуск (вышел 10 марта 2023 г.) вообще оказался на 33-й строчке. Для сравнения: первый выпуск 10-го сезона (с участием Градского, Агутина и других), вышедший 8 октября 2021-го, занимал третью строчку за неделю (с долей в 17,5%).

У «Первого канала» будет выбор – как поступить в сложной ситуации. Можно продолжать выпускать передачу без разрешения, но это чревато серьезными последствиями и полным разрывом отношений со всеми правообладателями. Либо же поменять название и оформление программы. Так, например, поступили производители программы «Слабое звено». Обладатель лицензии – британская BBC* отозвала разрешение на производство адаптации в России (вещателем был канал «Мир», главой совета директоров которого является пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков). После чего программа поменяла название («На выход») и стала траслироваться на канале СТС.

Американские владельцы лицензий оказались на удивление более либеральными, чем их европейские коллеги. На российском ТВ до сих пор выходят адаптации популярных американских программ («Сто к одному», «Своя игра» и др.).

Никаких Rammstein и Шакиры

Отзыв лицензий серьезно повлиял на работу музыкальных сервисов, выяснил «Собеседник». Из-за ухода правообладателей контент стал массово исчезать из приложений для прослушивания музыки. Например, «Яндекс.Музыка» лишилась всех студийных альбомов Бритни Спирс и Кристины Агилеры. Исчезли некоторые альбомы Шакиры, Дженнифер Лопес, Милен Фармер, Пинк, группы Depeche Mode. Аналогичные проблемы – в сервисах «VK Музыка» и «Звук» (принадлежит Сберу). Мимо стриминговых сервисов проходят и свежие релизы: отсутствуют новые альбомы Rammstein, Arctic Monkeys, Бейонсе и других исполнителей.

Представители компаний подтвердили, что происходящее связано с решением правообладателей.

«Некоторые релизы действительно сейчас могут быть недоступны на отдельных территориях, в том числе в РФ. Это требование правообладателей. Мы активно общаемся с правообладателями и другими участниками рынка, чтобы расширить перечень доступных территорий и снять ограничения как можно скорее», – сообщил представитель сервиса «Звук».

Впрочем, некоторые «ушедшие» исполнители смогли вернуться в «Яндекс.Музыку». Как обратил внимание «Собеседник», их треки появились под другими названиями и с измененными именами исполнителей. Их невозможно найти в общем поиске, но песни появляются при прослушивании потока «Моя волна» (обеспечивает бесконечный персональный поток музыки на основании личных вкусов пользователя). Например, популярную американскую исполнительницу Doja Cat в «Яндекс.Музыке» теперь зовут Meditacion.

Массовое исчезновение контента напрямую отражается на финансовых показателях компаний.

Миллиардные убытки

Показатели стриминговых сервисов в 2022-м достигли рекордных цифр – в отрицательном смысле слова. Так, убыток ООО «Яндекс.Музыка» достиг 3,9 млрд руб. (в 2021-м компания тоже была убыточна, но на 1,3 млрд). Убыток сервиса «Звук» достиг 937 млн руб. (в 2021-м он был в минусе на 775 млн).

В пояснениях к финансовой отчетности ООО «Яндекс.Музыка» прямо признает, что рекордные убытки связаны с «обострением внешнеполитической ситуации».

«Ряд стран ввел пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Эти события привели к существенному повышению ключевой ставки, ослаблению рубля и высокой волатильности на финансовых рынках. Кроме этого, введены рестрикции, ограничивающие деятельность российских компаний за пределами Российской Федерации», – говорится в тексте.

И далее совсем тревожные заявления.

«Руководство компании не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние этой неопределенности на будущую деятельность компании в долгосрочной перспективе», – подобные фразы не часто встречаются в отчетности российских предприятий, а значит, даже в системообразующем «Яндексе» признают, насколько серьезно дело.

P. S. «Запрещенный» «Голос»

Все еще популярное в России телешоу продолжает вести аккаунт в запрещенной в стране соцсети Instagram. Производителей не смутило то, что головная компания – Meta – была признана экстремистской, а ее деятельность в РФ запрещена.

* Роскомнадзор РФ заблокировал доступ к ресурсу

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