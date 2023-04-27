Бесправные. ТВ и медиасервисы лишаются возможности транслировать популярный контент

Песенка спета

3 марта в эфире «Первого канала» состоялась премьера нового, уже 11-го сезона шоу «Голос». Но в этот раз все было необычно. Во-первых, произошла ротация наставников. Никакого Билана и Агутина в креслах не оказалось. Вместо них судьями стали Полина Гагарина, Баста, Владимир Пресняков-мл. и Антон Беляев из Therr Maitz. Во-вторых, сменился ведущий – вместо Дмитрия Нагиева им стала Яна Чурикова. Появилось и новое правило.

«Для обострения конкуренции между наставниками ввели новое правило: они смогут блокировать коллег в борьбе за артиста. Дважды в течение всего сезона судьи смогут воспользоваться кнопкой блокировки. Нажав на нее, наставник поворачивается к участнику и лишает этой возможности других судей. Если они тоже захотят повернуться, то «красная дорожка» оповестит о том, что это невозможно», – сообщали в пресс-службе «Первого канала».

Но самым необычным стало время выхода в эфир популярной программы. Она вышла не осенью, как это обычно было принято, а весной. По данным «Собеседника», это стало следствием проблем с правообладателем. «Голос», как и многие другие телешоу, выходящие в российском телеэфире, – лицензионная программа, и права на нее принадлежат голландскому подразделению компании ITV. И сам «Первый канал» честно указывает правообладателя в титрах. Но есть проблема – владельцы лицензии запретили использование этого бренда.

«Хотя Россия не является значительным партнером ITV Studios, мы ранее продавали контент российским клиентам, который включал драму, форматы и несценарный контент. (Теперь же) мы прекратили новые продажи российским клиентам», – говорилось в релизе ITV.

В пресс-службе компании подтвердили «Собеседнику», что потребовали от «Первого канала» прекратить выпуск «Голоса», но этого сделано не было.