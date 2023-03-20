Концерт. «Руки вверх»: гастроли по России

Это для желающих отдохнуть и поплясать под музыку, не обременённую интеллектом и тяжёлыми мыслями о происходящем вокруг. Но ведь и праздно отрываться тоже нужно.

Сергей Жуков почивает на лаврах: недавно открыл в Москве своё питейное заведение, а чуть раньше получил премию «Виктория» за лучший концерт 2022 года: летом в «Лужниках» команда установила рекорд концертной посещаемости – 72 тысячи человек. В Петербурге тоже собралась фантастическая аудитория – 50 тысяч. Это в столицах, но и по площадкам, которые фигурируют в ближайшее время в афише поп-бригады из 1990-х, видно, что «Руки» без проблем собирают аудиторию до

10 тысяч человек и больше почти в любом областном центре. Будучи на гребне волны, Жуков ударился в семейный подряд: недавно записал песню «Нам 17» со своим 12-летним сыном Энджелом. Но на гастролях группа делает ставку на проверенные временем танцевальные хиты.

31 марта. Воронеж, СК «Юбилейный»

6 апреля. Калуга, ДС «Центральный»

7 апреля. Тула, Ледовый дворец

8 апреля. Рязань, ДС «Олимпийский»