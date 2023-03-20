Сергей Трофимов: Наши дети могут попасть в цифровой концлагерь

Автор-исполнитель песен Сергей Трофимов более двадцати лет остаётся в списке самых гастролирующих музыкантов в нашей стране. Он успевает не только выступать с концертами в разных городах, но и сниматься в популярных телевизионных шоу. Например, в прошлом году в дуэте со своей дочерью Лизой выиграл в музыкальном проекте «Первого канала» «Две звезды. Отцы и дети».

Даты

1966 – родился 4 ноября в Москве

1994 – стал выступать на сцене под псевдонимом Трофим

1999 – участвовал в «Музыкальном ринге» (вместе с Михаилом Кругом)

2011 – получил звание заслуженного артиста России

2012 – стал доверенным лицом кандидата в президенты Путина

Из всего телевизора смотреть только футбол и бокс

– Сергей, перед нашим разговором ты сказал, что только закончил уроки. Преподаёшь?

– Нет, сам беру уроки. Смеёшься?! Но это нормально, у меня учёба каждый день! Столько всего нового «технически музыкального» выходит, что приходится изучать. И не все мне так понятно. Понимаешь, музыка – это такой процесс, которому нужно учиться постоянно, это же постижение, освоение какой-то высшей силы, как буддизм или настоящее христианство, что-то типа того. Это погружение в микрокосмос.

– То есть ты слушаешь музыкальные новинки, вникаешь в какие-то новые формации, тренды?

– Не совсем так, просто приходят новые технические штуки, и я изучаю, как ими лучше пользоваться, где их применять. Это своеобразный алгоритм. Я консультируюсь с людьми, которые это уже используют, чтобы потом у меня получился хороший результат. Аранжировка, сведение музыки и так далее. Все не так просто.

– Помню, ты как-то сказал, что уже не хочешь, чтобы тебя называли Трофимом, теперь – только Сергей Трофимов. А как в творческом определении тебя называть: шансонье, бард, поэт, автор-исполнитель?

– Слушай, мне это настолько по барабану. Понимаешь, этап, который подразумевает мою идентификацию в обществе, в государстве, среди людей, я прошёл, когда мне было лет восемнадцать. У меня тогда был очень мудрый наставник, музыкант, ему было тридцать с лишним лет, который сказал мне: «Серёжа, чтобы быть счастливым в этом мире, из всего телевизора ты должен смотреть только футбол или бокс. А читать нужно мудрые книги, которые ведут тебя к постижению мироздания, и там ты найдёшь ответ на главный вопрос: «Зачем ты на Земле?»

– Один журналист назвал тебя философом, и ты с этим согласился…

– Скорее всего я не философ, а больше наблюдатель. Это наблюдение за собой, за мирозданием вообще. Я пришёл к выводу, что процесс сотворения мира прежде всего происходит в нашем сознании, в душе. Это некий нравственный и моральный код. Я, конечно, понимаю, что избежать влияния на себя извне сложно. Но ведь все равно нужно начинать с самого себя. А дальше уже – твой дом, подъезд, государство. Но я выбираю Вселенную, потому что она вечная, а я на Земле лишь всплеск и мгновение.