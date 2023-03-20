Россиянка примет участие в «Евровидении 2023»

Евровидение в 2023 году по понятным причинам пройдёт без участия России и Белоруссии. Однако без россиян на песенном конкурсе не обойдётся. Вернее, без россиянки. В составе чешской группы Vesna на сцену выйдет Олеся Очеповская, ещё недавно жившая в Тольятти.

Без темы происходящего между Россией и Украиной на песенном конкурсе, естественно, не могло обойтись. И женский коллектив из Чехии взял на себя эту миссию. Песня My sister’s crown («Корона моей сестры») рассказывает на английском, чешском, болгарском и украинском языках о сильной и красивой сестре, призывая не снимать с неё корону. Под сестрой метафорически подразумевается Украина. А в клипе на песню участницы группы одеты в национальные славянские костюмы и противостоят мужчинам с телевизорами вместо голов.

«Поскольку Украина сейчас переживает очень сложный период, мы хотели выразить нашу явную поддержку Украине в эти трудные времена», – объяснила свою позицию группа.

Острая тема вызвала скандал. Многие украинцы посчитали, что Vesna пытается «похайпить» на страданиях. Присутствие россиянки в группе тоже добавило проблем.

Олесе Очеповской 25 лет. Судя по её соцсетям, девушка родилась в Тамбове, но большую часть жизни прожила в Тольятти, где нередко участвовала в культурных мероприятиях города в качестве пианистки. У Олеси есть старший брат Игорь – композитор, ещё в 2011 году перебравшийся в Прагу. Следом за родственником в Чехию переехала Очеповская – в интернете можно найти афишу прощального концерта-перформанса в Тольятти в мае 2016 года. Через два года россиянка вошла в состав группы Vesna в качестве клавишницы и одной из вокалисток.

Кстати, критиковали участницу Евровидения и за брата. В «экстремистском» (по версии российских властей) инстаграме нашли его фото трёхлетней давности, где Игорь позирует в военном бушлате старого образца. По интернету поползли слухи, что он служит в армии и даже принимает участие в СВО. Музыкант объяснил, что форму нашёл на даче у приятеля и просто дурачился. В своих соцсетях и Игорь, и Олеся с самого начала постоянно выражают поддержку Украине.

Евровидение от имени победившей в нём в прошлом году Украины будет принимать Великобритания (её участник занял второе место). Гранд-финал состоится в Ливерпуле 13 мая, а полуфиналы – 9 и 11 мая.