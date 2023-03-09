Концерт. Рок-группе «Пилот» 25 лет

Культовая питерская рок-группа «Пилот» отметила свой четвертьвековой юбилей еще в прошлом году. Но рокеры на то и рокеры, чтобы праздновать долго и масштабно. Концертный тур, посвященный знаменательному событию, продолжается по городам и весям страны.

«Пилот» в начале нулевых создал звук, мало характерный для русского рока того времени, с одной стороны, ушедшего в поиски нового саунда в приглаженном брит-попе, а с другой – остававшегося в бардовской и фольклорной традиции. Коллектив сделал упор на тяжелой музыке, тяготеющей к панку и гранжу, сочетавшейся с мелодичным вокалом. Ну а в своих стихах и выступлениях лидер группы Илья Чёрт отличался каким-то собственным шаманизмом, не похожим ни на что.

Последний альбом «Пилота», записанный в прошлом году и носящий название «Тыгыдым», также не лишен шаманских мотивов: в нем и Золотая Орда, и Шамбала, и путешествия по бескрайним просторам от Архангельска до Челябинска и Тагила.

18 марта, Вологда, «Русский дом»

23 марта, Пермь, Свобода Концерт Холл

24 марта, Екатеринбург, Свобода Концерт Холл

25 марта, Челябинск, «Галактика»