«Чайф»: «внеплановые» концерты

Русская народная рок-группа «Чайф» отправляется в весенний тур, получивший название «Внеплановый концерт».

Выступления в туре будут состоять из двух частей. В одну войдет акустическая программа под названием «Попутная», включающая в себя редко звучащие песни коллектива. Ну а в «электричестве» прозвучат широко известные хиты и любимые слушателями песни, которые обычно на концертах «Чайфа» подпевают всем залом, словно у костра. Интересно, будут исполнять легендарную «Поплачь о нем» с очень актуальной ныне строчкой: «Мы никак не можем привыкнуть жить без войны»?

10 марта. Волгоград, филармония

12 марта. Ростов-на-Дону. Дом офицеров

14 марта. Воронеж, Воронежский концертный зал

17 марта. Санкт-Петербург, A2 Green Concert

31 марта. Уфа, Тинькофф Холл