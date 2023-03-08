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08.03.2023

«Чайф»: «внеплановые» концерты

В ходе весеннего тура прозвучат как редко звучащие песни, так и широко известные хиты

Фото: Global Look Press

Русская народная рок-группа «Чайф» отправляется в весенний тур, получивший название «Внеплановый концерт».

Выступления в туре будут состоять из двух частей. В одну войдет акустическая программа под названием «Попутная», включающая в себя редко звучащие песни коллектива. Ну а в «электричестве» прозвучат широко известные хиты и любимые слушателями песни, которые обычно на концертах «Чайфа» подпевают всем залом, словно у костра. Интересно, будут исполнять легендарную «Поплачь о нем» с очень актуальной ныне строчкой: «Мы никак не можем привыкнуть жить без войны»?

 10 марта. Волгоград, филармония
 12 марта. Ростов-на-Дону. Дом офицеров
 14 марта. Воронеж, Воронежский концертный зал
 17 марта. Санкт-Петербург, A2 Green Concert
 31 марта. Уфа, Тинькофф Холл

Теги: #музыка, #рок

Рубрика: Шоу-бизнес

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