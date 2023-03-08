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08.03.2023

Гуцериев обскакал Шамана

Музпремии нынче находятся на периферии общественного внимания. То, что «Викторию» перенесли за МКАД в этом смысле символично

Фото: Global Look Press

Есть все-таки в России вечные ценности. Михаил Сафарбекович Гуцериев в шестой раз подряд получил почетное звание «Поэт года» на церемонии своей же премии «Виктория». Ну как своей? «Виктория» была учреждена при живейшем участии магната, но при этом имеет основания претендовать на звание главной награды российской эстрады хотя бы потому, что старается подводить итоги честно, по результатам голосования экспертов. Во всяком случае, есть основания так думать: в разгар пандемии оргкомитет не отказался от вручения призов группе Little Big, хотя питерские поп-панки едва ли не послали магнатов прямым текстом, когда те им позвонили и сообщили о победе. Почти на всех других церемониях (не только музыкальных, но и кино-) призы вручают тем, кто приходит. Для эффектных фотографий.

Главная сенсация этого года – полный провал певца Шамана и песни «Я русский». Из четырех номинаций («Песня года», «Музыкальное видео», «Композитор», «Поэт») Ярослав Дронов не смог победить ни в одной. Хотя лично я был почти уверен в его тотальном успехе, особенно после того, как знакомые академики (причем далекие от провластных настроений) признались, что голосовали за Шамана. 

Впрочем, «Виктория» и другие музпремии теперь находятся на периферии общественного внимания. То, что саму церемонию перенесли за МКАД (там находится новый концертный зал), в этом смысле символично. Ведущий – Басков, на сцене – Киркоров, Билан, Агутин, Алсу, Артур Пирожков... С Пирожковым была хоть какая-то интрига: Александра Ревву как-то стали повсюду запрещать, и кто бы мог подумать, что от выступления его альтер эго Пирожкова теперь повеет хоть каким-то свежим ветром. Грише (он же Иван) Урганту повезло меньше.

Ведущие, похоже, тоже в дефиците: в пару к Баскову неожиданно привлекли Татьяну Веденееву. Недавняя реплика Дмитрия Нагиева об отказе вести другую церемонию – «Муз-ТВ» – скорее всего окажется интереснее самой церемонии. Собчак, как и Ургант, теперь тоже балансирует на грани.

Жизнь должна продолжаться, в этом смысле хорошо, что премия «Виктория», перенесенная с декабря, все же состоялась. Певцом года стал Владимир Пресняков (с песней «У тебя есть я»), певицей – Anna Asti («По барам»), поп-группой – Uma2rman («Звезды»), рок-группой – «Ночные снайперы» («Шарм»), композитором года – Леонид Агутин («ДНК»). Продолжает снимать сливки со своего феерического камбэка группа «Руки вверх!»: у них «Концерт года». Стас Михайлов, Киркоров и Басков тоже не ушли без статуэток. А лучшей песней академики сочли «Солнце Монако» Люси Чеботиной. 

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