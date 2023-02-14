Песни Земфиры* можно крутить на радио

Песни Земфиры* можно ставить в эфир радиостанций без упоминания, что она иноагент. В этом уверен медиаюрист Дмитрий Григорьев, изучивший нюансы законодательства. Это же касается других исполнителей, включённых в реестр иноагентов: Монеточки*, Андрея Макаревича*, Моргенштерна*, Оксимирона*, Noize MC*, Ильи Прусикина*.

– В вопросе маркировки мы исходим из текста закона, – сказал «Собеседнику» г-н Григорьев, на которого уже ссылаются влиятельные медиаэксперты. – Так, в ФЗ №255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в 9-й статье перечисляются обязанности иноагентов. Есть также и 3-я часть, свидетельствующая, что материалы, производимые или распространяемые иноагентом, должны сопровождаться соответствующим указанием.

Однако деятельность, за которую лицо получает статус иноагента, исключительно политическая. И к ней не относится участие в таких сферах, как культура, наука и искусство, здравоохранение и так далее.

– То есть из этого системного толкования выходит следующая идея: если материал не имеет политического характера, он не подлежит маркировке, – объяснил Григорьев.

Важно, что этот закон не имеет обратной силы, поэтому на старые песни и текстовые или видеопроизведения он не распространяется, считает медиаэксперт. По крайней мере на те, которые были изданы до включения артиста в реестр.

По этой логике получается, что и книжные магазины зря заворачивают уже изданные книги «иноагентов» в непрозрачные обложки? «Да, – уверенно говорит г-н Григорьев. – Заворачивает только одна сеть, и то для перестраховки».

А вот если исполнитель выпустит уже после попадания в реестр иноагентов новый трек с явными нотками политики, то ставить подобное нужно исключительно во время, отведённое для категории лиц 18+, то есть с 23:00 до 7:00, и предварять песню сообщением, что это плод работы иноагента.

*Признаны властями РФ иноагентами