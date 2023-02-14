«Собеседник» посчитал кассовые сборы уехавших и оставшихся в России артистов
Мы посмотрели, сколько стоят билеты на концерты российских топ-звёзд внутри страны и за её пределами
Когда речь заходит о покинувших или выдавленных из России артистах, часто в спорах и разговорах всплывает тема денег: одни считают, что они заработали на родине и «предали» её, другие отвечают, что, напротив, вынужденно отказались от больших заработков, поскольку не смогли предать свои убеждения.
«Собеседник» решил посмотреть, сколько стоят билеты на концерты российских топ-звёзд внутри страны и за её пределами.
Этот рейтинг очень условный. Артистов мы расставили по средней стоимости билета в рублёвом эквиваленте. Высчитали её как среднее арифметическое между самыми дорогими и самыми дешёвыми билетами. Вместимость площадки мы не учитывали, что, конечно, не вполне корректно. Сравнивать сборы в Арабских Эмиратах и Молдавии тоже нет смысла. Но общее представление о том, насколько финансово уверенно чувствуют себя оба поп-лагеря, мы получили. Резюме: у всех всё в порядке.
* Российские власти считают иноагентом