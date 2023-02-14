«Собеседник» посчитал кассовые сборы уехавших и оставшихся в России артистов

Когда речь заходит о покинувших или выдавленных из России артистах, часто в спорах и разговорах всплывает тема денег: одни считают, что они заработали на родине и «предали» её, другие отвечают, что, напротив, вынужденно отказались от больших заработков, поскольку не смогли предать свои убеждения.

«Собеседник» решил посмотреть, сколько стоят билеты на концерты российских топ-звёзд внутри страны и за её пределами.