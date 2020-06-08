«Пускаешь яд в мою семью!» Азиза врезала подруге на глазах у Борисова

Певица Азиза не оставляет идею о создании в своей семье гарема. Легендарная артистка уже нашла для своего мужа Александра Соколова вторую жену. Ею оказалась руководитель её балета Марина. Девушка готова родить ребёнка мужу певицы. Сегодня эту тему бурно обсуждают в «Пусть говорят». Съёмки оказались жаркими.

Не все знакомые Азизы восприняли новость о создании гарема с воодушевлением. Мила Романиди, которая работала с певицей в юности в группе «Садо», призналась, что относится к задумке звезды скептически.

- Азиза, похоже, здесь разыгрывается какой-то спектакль, - заявила певица в студии Дмитрия Борисова. - Зачем тебе Марина? Получается, что она будет как бесплатная суррогатная мама! А дальше что вы будете делать? Как вы будете оформлять документы юридически?

- Тебя это волнует? – Азиза изменилась в лице. Романиди, судя по всему, поняла: схватки с подругой не миновать.

- Меня это волнует! Я тебя обожаю и люблю, ты же знаешь! – пыталась найти слова Романиди, но Азизу было не остановить.

- Тебя никогда не волновало ничего обо мне, начиная с 16 лет, как мы стали работать в «Садо», - заявила звезда. - Поэтому театр и спектакль сейчас разыгрываешь ты. И ты неискренняя, Мила, сейчас! За что я тебя всегда пыталась поставить на место. Но и сегодня ты нашла время прийти сюда, чтобы пустить свой яд в мою семью. Успокойся!