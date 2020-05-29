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Пригожин изменяет Валерии? Авраам Руссо рассказал, что скрывает продюсер от певицы

Певец обладает информацией, которая может разрушить брак Иосифа и Леры

Певец Авраам Руссо и продюсер Иосиф Пригожин никак не могут найти общий язык. Руссо считает, что Пригожин причастен к нападению на него в центре Москвы. Напомним, что в 2006 году артист пережил покушение: его машину расстреляли из автомата. Продюсер все обвинения отрицает. На днях он озвучил новую версий событий. Пригожин считает, что по Руссо стреляли из-за его любви к чужим женщинам. Услышав об этом, Авраам пришёл в негодование и раскрыл сенсационные подробности личной жизни мужа Валерии.

Точку в давнем конфликте, судя по всему, теперь поставит суд. Продюсер и певец уже наняли адвокатов и написали соответствующие заявления в правоохранительные органы. Муж Валерии продолжает стоять на своём: в покушении Аврааму нужно винить только себя.

- Когда человека бьют ниже пояса, значит, там замешена женщина, - рассказал на днях Иосиф за кулисами одного из концертов в Кремле. - Не бизнес и месть. Меньше надо было со своей пипкой бегать по женщинам!

- Господи, помилуй! – изумился Руссо в разговоре с нашими корреспондентами, услышав версию Пригожина. - Что он творит, что он говорит? Что он знает о моей личной жизни? Я - не любитель скандалов. Но я имею в руках достоверную информацию о его личной жизни. Я могу сказать об этом. Но не хочу разрушить его жизнь с его женой Аллой Перфиловой (Валерией – Ред.) Пусть бог его простит!

- То есть вы не имели отношений с чужими женщинами?

- Я никогда не имел отношений с женщинами. Ни с кем! Тем более с замужними женщинами. Что он рассказывает?! Повторяю ещё раз: пускай его Господь простит!

- Как это вы не имели отношений с женщинами?

- Я имею ввиду, что никогда не имел отношений с чужими женщинами. Никогда! Даже, если я видел, что женщина идёт с ребёнком по улице, я в её сторону не смотрел! В моей жизни никогда не было отношений с чужими женщинами. Мы воспитывались по-другому, понимаете? Девушка идёт с парнем - мы в её сторону не смотрели. Такое уважение у меня есть ко всем. Что он рассказывает? Я же кричал, что ему надо исповедоваться и покаяние пройти. Почему он этого не делает? Он же самый настоящий фарисей! Реально! Не слушайте его!

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