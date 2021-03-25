Паша Артемьев: «Доработав свой контракт в группе «Корни» , вернулся к себе»
В преддверии завтрашнего акустического концерта группы ARTEMIEV, музыкант рассказал нашему корреспонденту о том, зачем ему нужны были «Корни», как относится к Игорю Матвиенко, а также, когда планирует создать семью
- Вашей группе уже 11 лет, вы довольны тем, что делаете?
- Мы постоянно развиваемся, как живой организм, - это главный повод для радости. Мы не стоим на месте, пробуем что-то новое, меняем жанры. Материал, над которым мы работаем сейчас, отличается даже от материала, который вышел в феврале уходящего года. Я доволен тем, чем мы сейчас занимаемся.
- Ваши слушатели- это новая «кровь» или старички, идущие с вами со времен «Корней»?
- Безусловно, есть аудитория, девушки в основном, которые были еще во время группы «Корни». Они приходят на концерты, и я их узнаю, - это такая вечная дружба. Аудитория тоже постоянно обновляется, как и наш материал, с каждым концертом появляются новые лица, которых я не видел ни разу.
- Вы закончили актерские курсы в США, ваши знания сильно отличаются от знаний наших артистов?
- Да, я действительно ездил в Лос-Анджелес, чтобы закончить курсы Иваны Чаббак. Думаю, что мои навыки и знания, безусловно, отличаются от навыков артистов, которые учились в России, в силу того, что у меня их поменьше. Я себя, в первую очередь, считаю музыкантом, который еще и работает актером. Так получилось, что знаний в этой сфере у меня меньше, но опыта уже довольно- таки много. Меня занесло в эту сторону, - так вышло, но я пока держусь.
- Учитывая вашу жизнь, музыкальное образование за – границей, зачем вам нужна была поп-группа «Корни», вы ведь совсем из другого мира?
- Мне было 19 лет, когда я попал на «Фабрику». У меня не было никакого опыта работы с песнями, даже что такое аранжировка – не знал. Думаю, что это бесценный опыт, который я бы не получил, если бы не оказался в этом реалити – шоу. Да, я действительно из другого мира, я всегда в этом мире оставался где- то внутри. Доработав свой контракт в группе «Корни», вернулся к себе. Лично мне эта группа была нужна как полезный и важный жизненный опыт, как школа.
- В каких отношениях вы остались с Игорем Матвиенко?
- Надеюсь, что мы остались с ним в хороших отношениях. Я отношусь к нему с огромным уважением и благодарностью за все, что он для меня сделал. Считаю, что Игорь Матвиенко – один из самых талантливых музыкантов в нашей стране, очень хороший человек и большой продюсер.
- С бывшими колегами по группе общаетесь?
- Мы общаемся крайне редко с ребятами из группы «Корни», поздравляем друг друга с праздниками. С Сашей Асташенком общаемся чаще, можем созвониться раз в несколько месяцев. В первую очередь потому, что мы одновременно сделали выбор в пользу ухода из группы, - это нас объединяет, и нам есть, о чем поговорить.
- Вы сейчас отдаете больше предпочтение музыке или кино?
- Полагаю, что в силу занятости и графика, было бы честно сказать, что в данный момент, конечно. перевешивает актерская чаша весов. Я себя идентифицирую исключительно, как музыканта, внутри я все равно отдаю предпочтение музыкальному пути.
- Вам через пару месяцев исполнится 39 лет, родные не замучили с вопросами о семье и детях?
- Никто меня не мучает, вообще. Я всех своих родных очень люблю, в том числе и за это. Жена и дети обязательно будут, - всему свое время.