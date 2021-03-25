Паша Артемьев: «Доработав свой контракт в группе «Корни» , вернулся к себе»

- Вашей группе уже 11 лет, вы довольны тем, что делаете?

- Мы постоянно развиваемся, как живой организм, - это главный повод для радости. Мы не стоим на месте, пробуем что-то новое, меняем жанры. Материал, над которым мы работаем сейчас, отличается даже от материала, который вышел в феврале уходящего года. Я доволен тем, чем мы сейчас занимаемся.

- Ваши слушатели- это новая «кровь» или старички, идущие с вами со времен «Корней»?

- Безусловно, есть аудитория, девушки в основном, которые были еще во время группы «Корни». Они приходят на концерты, и я их узнаю, - это такая вечная дружба. Аудитория тоже постоянно обновляется, как и наш материал, с каждым концертом появляются новые лица, которых я не видел ни разу.

- Вы закончили актерские курсы в США, ваши знания сильно отличаются от знаний наших артистов?

- Да, я действительно ездил в Лос-Анджелес, чтобы закончить курсы Иваны Чаббак. Думаю, что мои навыки и знания, безусловно, отличаются от навыков артистов, которые учились в России, в силу того, что у меня их поменьше. Я себя, в первую очередь, считаю музыкантом, который еще и работает актером. Так получилось, что знаний в этой сфере у меня меньше, но опыта уже довольно- таки много. Меня занесло в эту сторону, - так вышло, но я пока держусь.