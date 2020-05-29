«Мы готовы подать Пригожину руку»: Руссо ждёт экстрадиции бывшего короля Черкизона

Певец Авраам Руссо заключил соглашение с адвокатом Андреем Алёшкиным. Юрист будет представлять Руссо по всем его делам, а их оказалось вполне достаточно, чтобы перевести отношения с бывшими коллегами и друзьями в юридическое поле.

– От моего имени теперь действительно будет выступать Андрей Алёшкин, которому я всецело доверяю, – прокомментировал своё решение Руссо. – Я намерен все свои дела довести до суда, чтобы их полностью обнулить. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я не буду разбираться в различных юридических тонкостях, потому что мне хочется больше петь. Я профессионал в своей сфере, а Алёшкин – в своей, поэтому соглашение заключено с ним. Уверен, Андрей со всем справится.

В данный момент оспаривается вопрос политического убежища бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который подозревается в похищении известного исполнителя и нанесении ему телесных повреждений. Алёшкин и его доверитель полагают, что Исмаилов должен быть экстрадирован из Черногории за деяния в России в начале двухтысячных годов.

– Андрей Владимирович, что нового в деле Руссо и Исмаилова? К каким итогам вы подошли к концу года?

– Исмаилов на данный момент – подозреваемый в деле о покушении на Авраама Руссо. Мы доведём это до суда. Всех причастных мы не называем, чтобы у них не появилось желания покинуть страну, как это сделал Тельман Исмаилов.

– Но Исмаилов находится в Черногории, у него политическое убежище.

– Сейчас оспаривается вопрос, насколько оно законно получено. Поэтому сейчас ведётся большая работа, и мы надеемся, что скоро увидим бывшего владельца Черкизовского рынка в суде, а потом и за решёткой, когда он получит наказание в полном объёме.

Авраам может подать по отношению к нему гражданский иск, и Исмаилову надо будет возместить те убытки, которые были причинены Руссо как физически, так и морально. Мы учитываем и затраты на адвокатов, и перелёты в другую страну, где Авраам должен был остаться в вынужденной эмиграции из-за того, что была угроза не только его жизни, но и всей семье, которую Руссо спасал после того, как сам попал под пули.

Находясь за границей, Авраам не мог творчески развиваться, вести концертную деятельность, а это моральный ущерб, за который виновный должен ответить. Поэтому, все убытки и упущенные выгоды будут предъявлены Тельману Исмаилову как обвиняемому.

– Авраам уже помирился с Иосифом Пригожиным?

– Пока нет. Могу высказать позицию, которая согласована с моим подзащитным. Надо закопать этот топор войны между Авраамом и Иосифом. Мы хотим погасить этот конфликт, который длится уже много лет. Если у Пригожина перед Новым годом или накануне Рождества появится желание помириться, пожать друг другу руки и вместе идти в шоу-бизнесе, строя свои отношения на дружеской ноте, то мы готовы эту руку протянуть.

– Андрей, вы по-человечески разделяете взгляды Авраама?

– У меня он вызывает самые позитивные впечатления как певец и как человек. Он настоящий мужчина, который умеет держать удар, причём делает это искусно. Он может долго выжидать, но если вы обидите Авраама Руссо, вы от него в конце концов пострадаете. Он может дать паузу в отношениях, промолчать, но ответка обязательно будет.

Он вернётся обязательно к теме и накажет всех тех, кто ему навредил в жизни, хотя он и не кровожаден. Знаете, как говорят, я не злопамятен, просто злой и память у меня хорошая. Я не сказал бы, что Авраам злой, но память у него действительно замечательная. Это даже не месть, а человеческое честолюбие, что мне импонирует. И он не позволяет обижать себя и своих близких, что, на мой взгляд, правильно.

Он воспитанный и благородный человек. В данном случае, я имею в виду историю с Пригожиным. Несмотря на все возникшие между ними сложности, Иосиф дал ему путёвку в жизнь. Поэтому Авраам относится к нему с уважением и не будет нападать первым. Но если продюсер нападёт на Авраама, то мы будем защищаться всеми законными способами.

Такова позиция моего подзащитного, которую я разделяю. Буду представлять его по всем юридическим процессам. Решение это не моё, а моего доверителя, которое я принимаю.