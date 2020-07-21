«Шура весь проект был в коме»: победителя «Суперстара» за кулисами откачивал врач

Победителем шоу «Суперстар» со второй попытки стал Шура. В 2007 году он уже участвовал в этом конкурсе, но тогда уступил пальму первенства Азизе. Сейчас на проекте ему равных не оказалось. Впрочем, организаторам пришлось изрядно с ним помучиться.

Певец Шура никогда не скрывал: в его жизни были серьёзные проблемы с употреблением запрещённых препаратов и алкоголя. Артист уверяет в своих интервью, что с вредными привычками он завязал. Впрочем, эти слова за кулисами «Суперстара» лишь вызывали улыбку.

– Шура весь проект находился «в коме», – рассказали нам присутствовавшие на съёмкам люди. – Он, видимо, чем-то накачивался, потом полировал алкоголем… В итоге падал замертво и спал. Первые выпуски у него вообще был огромный фингал на лбу: упал где-то.

Замаскировать синяк гримёрам полностью не удалось. В результате его можно было увидеть в первых двух выпусках шоу.

– С этим Шурой такого натерпелись на «Суперстаре», что не передать словами. Редакторы каждый раз боялись, что он сорвёт съёмки. Поэтому к нему даже приставили врача. Он его пичкал чем-то, Шура на какое-то время трезвел и шёл на сцену. А на следующий съёмочный день все повторялось заново. Все артисты, которые участвовали в конкурсе, это видели. Муки адские.

Звезды были в ужасе от состояния Шуры. Кто-то пытался даже его образумить. Но Шура к ним не прислушивался.

Информацию о том, что победитель «Суперстара» был не свеж, подтвердила и Вика Цыганова.