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«Шура весь проект был в коме»: победителя «Суперстара» за кулисами откачивал врач

Организаторам пришлось потрудиться, чтобы артист смог выйти на сцену

Фото: Global Look Press

Победителем шоу «Суперстар» со второй попытки стал Шура. В 2007 году он уже участвовал в этом конкурсе, но тогда уступил пальму первенства Азизе. Сейчас на проекте ему равных не оказалось. Впрочем, организаторам пришлось изрядно с ним помучиться.

Певец Шура никогда не скрывал: в его жизни были серьёзные проблемы с употреблением запрещённых препаратов и алкоголя. Артист уверяет в своих интервью, что с вредными привычками он завязал. Впрочем, эти слова за кулисами «Суперстара» лишь вызывали улыбку.

– Шура весь проект находился «в коме», – рассказали нам присутствовавшие на съёмкам люди. – Он, видимо, чем-то накачивался, потом полировал алкоголем… В итоге падал замертво и спал. Первые выпуски у него вообще был огромный фингал на лбу: упал где-то.

Замаскировать синяк гримёрам полностью не удалось. В результате его можно было увидеть в первых двух выпусках шоу.

– С этим Шурой такого натерпелись на «Суперстаре», что не передать словами. Редакторы каждый раз боялись, что он сорвёт съёмки. Поэтому к нему даже приставили врача. Он его пичкал чем-то, Шура на какое-то время трезвел и шёл на сцену. А на следующий съёмочный день все повторялось заново. Все артисты, которые участвовали в конкурсе, это видели. Муки адские.

Звезды были в ужасе от состояния Шуры. Кто-то пытался даже его образумить. Но Шура к ним не прислушивался.

Информацию о том, что победитель «Суперстара» был не свеж, подтвердила и Вика Цыганова.

Фото: Global Look Press

– Я не сидела у него в гримёрке, поэтому не знаю, как его приводили в чувство, – вздыхает Вика Цыганова. – Но его будили, потому что он был в другом состоянии просто. Не всегда «свеж», так скажем. И редакторы об этом говорили. Просто надо следить за своим образом жизни, чтобы не обращаться к врачам. Пошли они все далеко! Мне настолько это все неинтересно. Для меня они – безразличные люди абсолютно. Я сейчас занимаюсь очень серьёзными делами.

Артистка признается: не только Шура злоупотреблял на съёмках. Многие звёзды, участвовавшие в проекте, этим грешили.

– От очень многих артистов несло алкоголем на съёмках, – продолжает звезда. – Не буду говорить, от кого именно. Я сейчас вам говорю об этом, и снова меня крайней выставят. Мне искренне жаль, по-христиански, этих людей. У каждого есть шанс исправиться, стать лучше, сделать выбор: пить или не пить. Им сочувствую искренне и от души.

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