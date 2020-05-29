Суд Нью-Йорка намерен разобраться с Первым каналом и клиникой «Медицина 24/7»

Передача была «очень вовремя» снята – в разгар судебных разбирательств

Главными героинями шоу стали Элина Мазур, которая в своё время засветилась в скандале с экс-женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, а также некая Юлия Борисова.

Последнюю привезли в студию в инвалидной коляске. Женщина поведала о том, что при жизни Владимира Арцибашева якобы являлась его любовницей. А жена миллионера, со слов Юлии Борисовой, угрожала ей и даже «заказала», покалечив – до диагноза «пневмоторакс».

Представившаяся юристом Элина Мазур заявила, что «лично присутствовала в больнице, когда Арцибашев собственноручно подписывал запрет на его посещение дочерями и женой», якобы жаловался и переживал, «что дочерям нужны только его деньги, и не нужен он». Мазур выразила сомнения, в том, что рождённые в браке Анна и Ксения Арцибашевы, действительно, являются дочерями Арцибашева. Со слов Мазур, сам Арцибашев при жизни будто бы сомневался в своём отцовстве.

– Примечательно, что данная передача была «очень вовремя» снята – в самый разгар наших судебных разбирательств со скандально известной клиникой «Медицина 24/7», – говорит Анна Арцибашева, старшая дочь и инициатор иска в США. – Пользуясь тем, что отец был тяжело болен, его похитили из государственной и очень хорошей московской клиники, где он проходил лечение после инсульта при прогрессирующей болезни Альцгеймера. Похищение осуществили финансовый директор отца Екатерина Шакина с сообщником – неким Александром Ковшовым. Воспользовались тем, что мы с сестрой отсутствовали в палате, где по очереди ночевали у папы –поехали к юристам для оформления документов по опеке над ним.

Как потом выяснилось, Владимира Арцибашева перевезли в «Медицина 24/7» – клиника не имела даже лицензии на лечение сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.

В это время по доверенностям, оформленным на выписанный срочно новый паспорт Арцибашева, Шакина с сообщником продавали его недвижимость, снимали деньги с валютных и рублёвых счетов (доверенности в дальнейшем были признаны судом недействительными). По поддельной подписи (данный факт позже также был доказан экспертизой) продали его дорогой джип-внедорожник (по факту продажи возбуждено уголовное дело по ст.159. ч.4 «Мошенничество»).

– Мы не знали, где прячут отца, так как у него заменили номера телефонов, забрали все средства связи, через которые мы с ним всегда связывались, – продолжает Анна. – Практически четыре месяца наша мама оставалась в Москве и вместе с братом Денисом искала отца с полицией и прокуратурой.