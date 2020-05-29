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Суд Нью-Йорка намерен разобраться с Первым каналом и клиникой «Медицина 24/7»

Подробности резонансного скандала года семьи долларового миллионера Владимира Арцибашева с шоу «Пусть говорят»

Фото: стоп-кадр/YouTube-канал «Первый канал»

Скандал Первого канала и семьи продюсера Владимира Арцибашева, сколотившего миллионное состояние в 90-е, теперь стал международным.

С одобрения Прокуратуры Нью-Йорка, Окружной суд первой инстанции Штата Нью Йорк принял иск от Анжелы Хачатурьян (вдовы) и Анны Арцибашевой (дочери) продюсера о двух передачах клеветнического, по их мнению, содержания, снятых и показанных об их семье и покойном отце в программе «Пусть говорят» на Первом канале минувшим летом.

Передача была «очень вовремя» снята – в разгар судебных разбирательств

Главными героинями шоу стали Элина Мазур, которая в своё время засветилась в скандале с экс-женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской, а также некая Юлия Борисова.

Последнюю привезли в студию в инвалидной коляске. Женщина поведала о том, что при жизни Владимира Арцибашева якобы являлась его любовницей. А жена миллионера, со слов Юлии Борисовой, угрожала ей и даже «заказала», покалечив – до диагноза «пневмоторакс».

Представившаяся юристом Элина Мазур заявила, что «лично присутствовала в больнице, когда Арцибашев собственноручно подписывал запрет на его посещение дочерями и женой», якобы жаловался и переживал, «что дочерям нужны только его деньги, и не нужен он». Мазур выразила сомнения, в том, что рождённые в браке Анна и Ксения Арцибашевы, действительно, являются дочерями Арцибашева. Со слов Мазур, сам Арцибашев при жизни будто бы сомневался в своём отцовстве.

– Примечательно, что данная передача была «очень вовремя» снята – в самый разгар наших судебных разбирательств со скандально известной клиникой «Медицина 24/7», – говорит Анна Арцибашева, старшая дочь и инициатор иска в США. – Пользуясь тем, что отец был тяжело болен, его похитили из государственной и очень хорошей московской клиники, где он проходил лечение после инсульта при прогрессирующей болезни Альцгеймера. Похищение осуществили финансовый директор отца Екатерина Шакина с сообщником – неким Александром Ковшовым. Воспользовались тем, что мы с сестрой отсутствовали в палате, где по очереди ночевали у папы –поехали к юристам для оформления документов по опеке над ним.

Как потом выяснилось, Владимира Арцибашева перевезли в «Медицина 24/7» – клиника не имела даже лицензии на лечение сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов.

В это время по доверенностям, оформленным на выписанный срочно новый паспорт Арцибашева, Шакина с сообщником продавали его недвижимость, снимали деньги с валютных и рублёвых счетов (доверенности в дальнейшем были признаны судом недействительными). По поддельной подписи (данный факт позже также был доказан экспертизой) продали его дорогой джип-внедорожник (по факту продажи возбуждено уголовное дело по ст.159. ч.4 «Мошенничество»).

– Мы не знали, где прячут отца, так как у него заменили номера телефонов, забрали все средства связи, через которые мы с ним всегда связывались, – продолжает Анна. – Практически четыре месяца наша мама оставалась в Москве и вместе с братом Денисом искала отца с полицией и прокуратурой.

«Любовницу» в глаза не видели

– Когда мы с дочерьми, с помощью полиции Красногорска и сотрудников прокуратуры, нашли мужа и отца клинике «Медицина 24/7», он вдруг внезапно умирает, – продолжает рассказ Анжела Хачатурьян (вдова Арцибашева). – На днях Савёловский суд признал вину клиники в его смерти, и обязал «Медицина 24/7» выплатить компенсацию о размере 50 миллионов рублей. Впервые в России суд принял решение о такой серьёзной сумме компенсации, оценив беспрецедентный цинизм уничтожения пациентов в данной больнице, – подчёркивает Хачатурьян.

Первый канал, по мнению дочерей и вдовы продюсера, намеренно пытался ввести зрителей в заблуждение – облить грязью близких продюсера, представив их как алчных мошенников, и отвлекая внимание от непосредственно самого преступления, его заказчиков и исполнителей.

– Нас пытались завлечь на этот эфир (продюсеры Первого канала прислали договоры, сулили большой гонорар), столкнув с псевдолюбовницей мужа, которую я якобы от ревности «заказала». Но никто, поверьте, из нашей семьи до ТВ-эфира ни разу в глаза её не видел, включая покойного Арцибашева. Он, что уж скрывать, был неравнодушен к женской красоте, но предъявленная зрителям Юлия Борисова совершенно не его типаж, – говорит Анжела Хачатурьян.

– Кстати, специалистам Первого канала, которые якобы подтвердили у Юлии Борисовой диагноз «пневмоторакс», хочу пояснить: при пневмотораксе лёгких человек, как правило, находится в реанимации и даже дышит с трудом, не в силах произнести ни слова. А не разъезжает по ТВ-эфирам в инвалидном кресле, – дополняет Анна Арцибашева, дипломированный врач.

Близкие покойного продюсера от той съёмки отказались: почувствовали подвох. После эфира подали иск на Первый канал в Останкинский суд, по месту нахождения ответчика. Иллюзий, впрочем, не питали – о неприкосновенности «Первого» их предупреждали.

Мазур подтвердила ложь «по сценарию»

– В Останкинском суде мы ходатайствовали об экспертизе, которая бы показала, является сказанное в эфире оскорблениями чести и достоинстве или нет; просили запросить у канала договоры с участниками, доказывающие, что все участники передачи наняты в шоу за деньги… Но ни нас, ни адвоката никто не хотел даже слушать. Юристы Первого канала настаивали на том, что оскорблений не было, а передача – это ток-шоу, где стороны имеют право высказывать якобы своё частное мнение, – рассказывает Хачатурьян.

Позже Элина Мазур, приглашённая по повестке в правоохранительные органы для уточнения факта встречи с Арцибашевым накануне его смерти в больнице «Медицина 24/7», дала показания, о том, что в студии «Пусть говорят» она говорила по представленному ей сценарию как нанятый артист, за что и получила 150 тысяч рублей. А на самом деле она никогда не была знакома с семьёй Владимира Арцибашева.

Вопрос: кто именно проплатил продюсерам первой кнопки «согласованный сценарий» против семьи Арцибашева? Какая сумма была получена на те два эфира, и кем? Через кассу и коммерческий отдел, или в обход?

Останкинский суд разбираться не стал и в удовлетворении иска отказал. Высшая инстанция – Мосгорсуд – тоже.

– Стало ясно, что судиться в России с Первым каналом, как нам и говорили, бесполезно, – говорит Анна Арцибашева. – Но мы не можем позволить, чтобы память нашего отца была осквернена, а наша мама и мы, которые до последнего бились за его здоровье и жизнь, были выставлены меркантильными особями.

Фото: стоп-кадр/YouTube-канал «Первый канал»
Ксения Арцибашева

Разбираться будем в США

Оба эфира «Пусть говорят», где прозвучали необъективные сведения об Арцибашевых, вышли в эфир в США и по всему миру через компанию «Первый канал. Всемирная сеть». Ксения и Анна Арцибашева помимо российского гражданства имеют гражданство в США, а погибший продюсер и долларовый миллионер имел там вид на жительство. Поэтому дети воспользовались своим правом и гражданский иск к Первому каналу российского телевидения полетел в Америку.

Окружной прокурор и Суд Нью-Йорка счёл изложенные в нём факты достаточными для принятия дела к слушанию по первой инстанции.

Согласно процедуре, служба приставов доставила уведомление о предстоящем суде так называемому Регистратору – обязательному представителю «Всемирная сеть. Первый канал» в Штатах. Однако регистратора по указанному адресу не оказалось.

Соседи и владельцы дома подтвердили, что указанный Первым каналом адресат давно по данному адресу не живёт. Информацию о том, кто сейчас является Регистратором и представляет Первый канал в США, официальная служба найти не смогла. О том, что по указанному адресу никто не проживает и Регистратора ответчика установить невозможно, был составлен Протокол и сделаны специальные фото, в дальнейшем отправленные Секретарю Штата Нью-Йорк.

– Как такое может быть? – недоумевает Хачатурьян, – У всех компаний, работающих легально на территории США, должен быть и имеется регистратор, получающий всю официальную документацию и федеральную почту и т.д. В случае искового заявления регистратор должен оповещать юристов компании, чтобы они имели возможность в срок представить в суд свои претензии и пояснения.

И отчёт времени, в течение которого представители Первого канала обязаны предоставить свои пояснения по иску, уже идёт!

– Не подадут – мы можем судиться без них. И мы уверены, здесь нас выслушают, запросят и рассмотрят все необходимые документы и договоры, – убеждена главный истец Анна Арцибашева.

Ситуация может иметь серьёзные последствия для вещания Первого канала за рубежом: в качестве обеспечительных мер истцы заявляют требование о приостановлении выхода в эфир программы «Пусть говорят» до окончания слушания по делу. Закрытие популярной передачи приведёт к обвалу рекламных контрактов. А сколько обиженных Первым каналом захотят пойти путём семьи Арцибашевых?

– Нам посоветовали ещё в четыре страны обратиться с иском (напомню: эфиры, лживость которых очень легко доказать в суде, вышли во всем мире), – продолжает дочь продюсера. – Важно, что в американском суде мы обязательно поднимем также вопросы о клинике «Медицина 24/7»: почему детей не пускали к отцу, почему его содержали как в тюрьме? Это нонсенс для Америки! Здесь в Америке мы доведём до конца дело «Медицина 24/7».

– Нам важно понять, кто на главном канале России «эфиром по сценарию» посмел оказывать давление на потерпевших, на следствие, в интересах преступников формировать общественное мнение, всеми силами пытаясь отмыть их репутацию? – говорит Хачатурьян.

19 января в Нью-Йорке Анжела Хачатурьян и дочери Владимира Арцибашева готовят пресс-конференцию для западных СМИ. Тома переведённых и нотариально заверенных документов, среди которых переписка с генеральным продюсером Первого канала Александром Файфманом и продюсерами передачи «Пусть говорят», протоколы допросов, аудио и видео записи. Шокирующая история зазвучит уже на международном уровне.

Принимая во внимание, что Первый канал не имеет регистратора в США, истцы будут добиваться приостановления его вещания на территории страны на время слушания по иску, а также привлекут в качестве соответчика дистрибутора, осуществляющего вещание контента «Всемирная сеть. Первый канал». Первоначальная сумма иска семьи Арцибашевых к первой кнопке составляет 6 миллионов долларов.

Дарья Новичкина

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