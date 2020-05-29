«Это вандализм!» Никас Сафронов чудом скрылся от полиции

Уникальное граффити нарисовал на стене дома в Брюсовом переулке, что в самом центре Москвы, Никас Сафронов. Поскольку это не было согласована с местными властями, в работу Никаса над уличной картиной вмешалась полиция.

Никас впервые в жизни решил обратиться к такому виду искусства, как граффити. При этом последовал всем канонам стрит-арта, который в первую очередь призывает к свободе художественного самовыражения – поэтому работа Сафронова не была согласована с московскими чиновниками.

Рисунок в виде ёлки, которую Никас нарисовал на стене дома, оказался весьма внушительным по размеру – 1,5х2 метра. Художник не скрывает: он работал ночью, чтобы минимизировать вероятность санкций в отношении него. Его могли обвинить в мелком хулиганстве и вандализме.

– Конечно, я боялся, что меня привлекут к ответственности, – улыбается Никас. – Но жанр обязывает. Ведь граффити – это акт свободы.

Однако ночью всё прошло спокойно. Чего не скажешь о том, что произошло днём, когда художник представлял свой уличный проект. Появившиеся из ниоткуда стражи порядка попытались выяснить: кто совершил сей акт вандализма, «испортив» стену дома. Сафронов быстро ретировался.

– Меня постоянно просят поучаствовать в проектах, связанных с продвижением современного искусства, его новых форм проявления, в том числе предлагают создать картины для NFT, – говорит Сафронов. – Простыми словами: NFT – это цифровое изображение, которое существует в единственном экземпляре. Его так же, как и обычную картину, можно купить и продать, выставить на аукцион.

Честно говоря, я не совсем понимаю популярность этого направления. Сегодня многие современные художники создают свои картины пальцами в гаджетах и продают их за сотни тысяч долларов. В то же время как у талантливых молодых ребят, которые хотят стать художниками и изучают традиционное мастерство, нет возможности зарабатывать своим трудом такие большие деньги. Поэтому у них может создаться искажённое представление о том, какой должна быть настоящая живопись, и они могут отказаться от классического образования.

– Я решил показать на примере соединения двух видов искусства – традиционного и цифрового, что классическое образование необходимо, – продолжает художник. – Не надо зарабатывать на хайпе, надо, чтобы хайп служил вечному и прекрасному. Ёлка – это классический рисунок, который превратится в проект NFT. Я пригласил 250 художников, каждый из которых нарисовал игрушку для моей ёлки. Таким образом, мы создали NFT-арт токен, который теперь продадим на аукционе, а все средства пойдут на поддержку начинающих художников Училища им. Грекова в Ростове-на-Дону.