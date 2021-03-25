Пенкин скрывает тяжелобольную племянницу

Личная жизнь Сергея Пенкина всегда была тайной за семью печатями. «Принц серебряный» не любит рассказывать ни о своих любовных похождениях, ни о ближайших родственниках. А рассказать, оказывается, есть о чём. У Пенкина – большая семья, в которой не всё так радужно. Есть у Сергея и большая боль - тяжелобольная племянница, которую он всячески скрывает от посторонних глаз.

Сергей Пенкин был пятым, самым младшим ребенком в семье. К сожалению, на сегодняшний день у него осталось лишь две сестры: Раиса и Валентина. Валентина является матерью племянницы Пенкина Ирины.

- Ей уже за 50, а она может передвигаться только в инвалидном кресле, - рассказал наш информатор. – Что только не делал Сергей, чтобы помочь ей. Находил лучшие клиники, подключал самых компетентных врачей, платил за самые современные обследования. Потратил много денег, нервов, времени… Но ничего не помогло. При этом тема Иры для него – табу. О том, что с ней случилось и почему у нее такая тяжёлая судьба, он никому не говорит.

Раньше Ирина вместе со своей матерью Валентиной жили на своей родине в Пензе, но сейчас Сергей забрал их в Москву. Благо, что места хватает. У Сергея есть роскошная квартира в столице и огромный особняк в Подмосковье. Пенкин сильно переживает и за Ирину и за то, что никак не может ей помочь. Именно поэтому о ней знают лишь несколько человек: только самый ближний круг певца.

- Пожалуйста, все вопросы на эту тему задавайте моему продюсеру Вадиму, - заявил Сергей нашим корреспондентам, когда мы обратились к нему за комментариями. - Прекратите меня пытать: я вам все равно ничего не скажу.

Продюсер желание Пенкина не афишировать племянницу тоже поддерживает. «Вам нужно посмотреть на больного человека? Нет!» - прокричал тот журналистам и повесил трубку.