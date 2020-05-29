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«Никак не ожидал»: Никасу Сафронову подарили гектар земли в Греции

Народный художник РФ будет строить новый дом

Фото: личный архив Сафронова

Знаменитости активно хвастают подарками, которые они получили в канун Нового года. Больше всех, по-видимому, повезло Никасу Сафронову. Самому известному художнику страны подарили целый гектар земли в Греции. Теперь Сафронов планирует строить там дом.

Собственное жильё у Сафронова есть во многих странах мира. Художник владеет участком на Украине, замком в шотландском лесу и домом, который он надеется скоро достроить в Турции. А в ближайшее время Сафронов станет обладателем недвижимости и в Греции.

- Один мой знакомый, который является большим поклонником моего творчества, подарил мне гектар земли в Греции, - рассказывает Никас. – Я отказываться от такого подарка не стал. Тем более что даритель хочет, чтобы я отдыхал по соседству с ним – у него там огромный участок земли, больше ста гектаров. Он и дом обещает мне помочь построить.

Сафронов в ближайшее время планирует отправиться в Грецию, чтобы увидеть подарок воочию. Никас собирается уехать уже в середине января.

- Я должен самостоятельно выбрать точное место, где будет располагаться мой дом, - продолжает народный художник РФ. – Но это совершенно точно будет буквально в двух шагах от моря. Я уже видел фотографии местности: мне всё понравилось. Хотя без ложной скромности скажу: наш Крым по красоте не уступает.

Никас до этого бывал в Греции неоднократно. Но о том, что у него там появится собственное жильё, до этого не думал.

- Греция – удивительная, очень интересная страна, - говорит Никас. – Мне будет за счастье периодически приезжать туда, получать эмоции, необходимые для творчества. Подарок роскошный. Я никак не ожидал. Но это не означает, что я собираюсь перебираться в Грецию навсегда. Я без России не могу. Если бы мне хотелось переехать в другую страну, я бы давно уже это сделал. У меня была масса возможностей и предложений. Но я не хочу уезжать. Многие мои знакомые эмигрировали: и в Израиль, и в Америку, и в Италию. А потом возвращались, потому что понимали, что не могут жить вдали от родины… Так что я буду периодически приезжать в Грецию в отпуск. Как и мои друзья и сыновья, которым я буду тоже давать ключи от дома, чтобы они смогли там как следует отдохнуть

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