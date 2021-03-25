«Я рада переменам!» Кадышева довольна своей внешностью и слышать не хочет советы врачей

Надежда Кадышева на юбилее Кремлёвского дворца устроила настоящий фурор. Певица, которая в последнее время редко выходит в свет, потрясла не сколько своим голос, сколько внешним видом. Сейчас её трудно узнать: артистка изменилась до неузнаваемости!

– Надежда Кадышева представляет собой тот уникальный случай на нашей эстраде, когда женщина выбирает естественное старение, – вздыхает пластический хирург Мадина Байрамукова. – Подобное решение именно артиста, конечно, вызывает некоторое недоумение.

Специалисты от внешности Кадышевой явно не в восторге. По их словам, исполнительнице народных песен сейчас не поможет даже пластика.

– Решать возрастные проблемы с помощью пластической хирургии человеку, который до этого собой практически не занимался, я бы не рискнула советовать, – уверяет Мадина. – В случае Кадышевой нужно начать с аппаратной косметологии – микроигольчатого RF-лифтинга, чтобы привести в порядок кожу, уплотнить её, сократить кожный лоскут, избавиться от мелких морщин. С возрастом кожа истончается, покрывается сетью морщин. Поэтому, если прибегать сразу к пластике, у Кадышевой получится эффект натянутой на барабан старой рогожки.

Только после курса аппаратных процедур можно обратиться и к хирургам. Кадышевой требуется блефаропластика. Потому как грыжи на нижних веках у Кадышевой видны даже под слоем грима.

– Если Надежда Никитична отказывается от пластики, то, конечно, можно провести армирование лица при помощи филёров на основе гиалуроновой кислоты или препаратами-стимуляторами коллагена, «прошить» морщины (заполнить их с помощью тех же филёров), – считает Мадина. – И вот тогда действительно можно говорить о красивом старении.

Впрочем, сама Кадышева советы врачей и слышать не хочет. Своим внешним видом она полностью довольна.

– Я рада переменам, которые со мной произошли, – рассказала звезда про смену имиджа. – Александр Григорьевич (муж звезды – Ред.) любуется мною каждый день, с раннего утра и до позднего вечера! Говорит: «Какая ты у меня хорошая!»

Артистка признается: чтобы держать себя в форме, она старается лишь много ходить и делать зарядку по утрам. Считает, что этого достаточно.