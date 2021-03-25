Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 19:03

«Я рада переменам!» Кадышева довольна своей внешностью и слышать не хочет советы врачей

Исполнительницу народных песен сейчас трудно узнать

Фото: Global Look Press

Надежда Кадышева на юбилее Кремлёвского дворца устроила настоящий фурор. Певица, которая в последнее время редко выходит в свет, потрясла не сколько своим голос, сколько внешним видом. Сейчас её трудно узнать: артистка изменилась до неузнаваемости!

– Надежда Кадышева представляет собой тот уникальный случай на нашей эстраде, когда женщина выбирает естественное старение, – вздыхает пластический хирург Мадина Байрамукова. – Подобное решение именно артиста, конечно, вызывает некоторое недоумение.

Специалисты от внешности Кадышевой явно не в восторге. По их словам, исполнительнице народных песен сейчас не поможет даже пластика.

– Решать возрастные проблемы с помощью пластической хирургии человеку, который до этого собой практически не занимался, я бы не рискнула советовать, – уверяет Мадина. – В случае Кадышевой нужно начать с аппаратной косметологии – микроигольчатого RF-лифтинга, чтобы привести в порядок кожу, уплотнить её, сократить кожный лоскут, избавиться от мелких морщин. С возрастом кожа истончается, покрывается сетью морщин. Поэтому, если прибегать сразу к пластике, у Кадышевой получится эффект натянутой на барабан старой рогожки.

Только после курса аппаратных процедур можно обратиться и к хирургам. Кадышевой требуется блефаропластика. Потому как грыжи на нижних веках у Кадышевой видны даже под слоем грима.

– Если Надежда Никитична отказывается от пластики, то, конечно, можно провести армирование лица при помощи филёров на основе гиалуроновой кислоты или препаратами-стимуляторами коллагена, «прошить» морщины (заполнить их с помощью тех же филёров), – считает Мадина. – И вот тогда действительно можно говорить о красивом старении.

Впрочем, сама Кадышева советы врачей и слышать не хочет. Своим внешним видом она полностью довольна.

– Я рада переменам, которые со мной произошли, – рассказала звезда про смену имиджа. – Александр Григорьевич (муж звезды – Ред.) любуется мною каждый день, с раннего утра и до позднего вечера! Говорит: «Какая ты у меня хорошая!»

Артистка признается: чтобы держать себя в форме, она старается лишь много ходить и делать зарядку по утрам. Считает, что этого достаточно.

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Сергей Газаров: «Вся моя жизнь сегодня подчинена театру»

Шоу-бизнес 2 часа назад

Успенская сверкнула бриллиантами за 20 миллионов

Шоу-бизнес 2 часа назад

Розенбаум остался без миллионов

Шоу-бизнес 3 часа назад

«Господи, какая красота!» В гей-деле «Муз-ТВ» фигурировал не только Киркоров, но и Нагиев, и Собчак

Шоу-бизнес 3 часа назад

«Анастасия выглядит жалко!» Цыганова врезала певице за обвинения в фальшивой религиозности

Шоу-бизнес 3 часа назад

Стас Пьеха: «Новый год для меня – грустный праздник»

Культура и ТВ 3 часа назад

«Девонька, улыбаться надо всегда!» Эти слова Караченцова Людмила Поргина запомнила на всю жизнь

Шоу-бизнес 4 часа назад

«Это рискованно!» Авраам Руссо рассказал, почему не хочет петь с Орбакайте

Шоу-бизнес 4 часа назад

Мария Максакова: «Бывший делает из моих детей нерукопожатных отщепенцев!»

Культура и ТВ 6 часов назад

«Голос» остался лучшим, несмотря на потерю Градского

Культура и ТВ 6 часов назад

Лучше него эту роль никто не сыграет. Евгений Цыганов оказался родственником Сергея Образцова

Шоу-бизнес 7 часов назад

«На это было тяжело смотреть». Соло Бритни Спирс в ванной поразило поклонников

Шоу-бизнес 10 часов назад

44-летняя певица Инна Маликова стала пенсионеркой через суд

Культура и ТВ 10 часов назад

«Тигр - большой эгоист. Он живет ради себя любимого». Эдгард Запашный рассказал о главном символе наступающего года

Культура и ТВ 23 часа назад

Гела Месхи: Моя профессия мне и жена, и любовница

Культура и ТВ 1 день назад

Фильм «Чемпион мира»: правильный Карпов против предателя и подлеца Корчного

Шоу-бизнес 1 день назад

Катерина Шпица: «Меня часто называют девочкой»

Культура и ТВ 1 день назад

Тройка лучших сериалов на Новый год

Культура и ТВ 1 день назад

Земфира продала все билеты на свои концерты за 6 часов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика