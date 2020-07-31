Успенская сверкнула бриллиантами за 20 миллионов

67-летняя Любовь Успенская решилась на смелый эксперимент. На съёмках нового клипа звезда полностью оголилась. Любовь Залмановна обнажёнкой осталась довольна. Певица уверяет: в 67 лет формы у неё – идеальные, ими грех не похвастать!

Оголяется Успенская регулярно. Не так давно она выставляла в социальных сетях фотографии с пляжа, где загорала топ-лёсс. Впрочем, Люба уверяет: её фривольные кадры с отдыха – цветочки.

– Моя новая песня – настоящий хит! – уверяет Любовь Залмановна. – Она называется «Фартовая». Я надеюсь, что она принесёт удачу не только мне, но и всем, кто её будет слушать. Когда режиссёр предложил мне обнажиться, я сразу согласилась. Потому что это будет не позорное откровение, а достойные красивые формы, которые можно обнажить! Я сразу решилась на этот шаг. Красоту должны видеть все! Конечно, мужчины в ролике будут тоже. Как же без них? Один будет: такой красавчик!

Ещё совсем недавно Успенская признавалась: для семейной жизни она не создана. Сейчас у звезды грядёт развод с мужем Александром Плаксиным. Впрочем, теперь артистка не исключает, что вновь отправится под венец. Успенская открыта для новых отношений.

– Я надеюсь, что большая любовь в 2022 году придёт не только ко мне, но и ко всем, кто в ней нуждается и ждёт, – заявила артистка.

Успенская надеется, что её будущий избранник будет обеспеченным. Хотя при желании она может и сама содержать любого парня. Деньги у Успенской имеются. Это подтвердило и её недавнее появление на одной из музыкальных премий. На пафосную вечеринку Люба пришла в массивном украшении на шее в виде змеи, усыпанной бриллиантами. Украшение из лимитированной коллекции и стоит, по некоторым данным, в районе двадцати миллионов рублей.

– Это все настоящее: разве я могу носить подделки? – удивляется звезда. – Я сама себе купила. Мне очень нравится! Мужчины мне украшения не дарят. Они дарят автомобили, картины, мебель красивую и дорогую. А вот бриллианты я покупаю сама. Могу позволить: у меня много концертов и выступлений.

Заработает звезда и в новогоднюю ночь. Артистка согласилась выступить за границей.

– В своё время я отмечала праздники дома: мы веселились всю ночь, – объясняет звезда. – А сейчас решила поработать. Хотя свой загородный дом уже украсила. У нас во дворе так красиво! Мы наряжаем настоящие голубые ели, которые у нас растут. Украшаем их игрушками. Они у меня тоже специфические, их заказывают для Белого дома. Например, музыканты с микрофонами. Красота, в общем!