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Стас Пьеха: «Новый год для меня – грустный праздник»

Когда нет алкоголя, то нет и ощущения безудержного веселья, признаётся певец

Фото: Global Look Press

Певец Стас Пьеха наступление Нового года сильно не ждёт. Артист признается: из-за зависимости праздник у него проходит весьма спокойно – не так, как в былые годы.

– Я вообще ничего не пью уже 7 лет, – вздыхает артист. – Это очень грустно. Потому что Новый год – это праздник, связанный с алкоголем, с шампанским. Изначально с поднятием настроения искусственно, а потом с органичным восприятием самого праздника. Когда этого нет, то этого ощущения безудержного веселья нет. Работа компенсирует мне отсутствие праздника и хороший гонорар, который я получаю за выступления, тоже.

В этом году без работы Пьеха не останется. 31-го декабря у него намечено два выступления.

– В этот день у меня будет сольный концерт, а потом заказник, – продолжает артист. – Так что Новый год традиционно встречу на сцене. А потом, возможно, буду отдыхать. Но отдыха в моей жизни достаточно. У меня нет такого, что я привязан к офису. Периодически то работаю, то отдыхаю.

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