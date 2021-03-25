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Розенбаум остался без миллионов

В отличие от Киркорова и Баскова шансонье не хочет развлекать пьяных толстосумов

Фото: Global Look Press

У знаменитостей декабрь – напряжённая пора. Артисты активно выступают на корпоративах, развлекая толстосумов. Звезды не скрывают: перед Новым годом они зарабатывают огромные деньги, на которые потом живут едва ли не полгода. Одним из немногих, кто остался без миллионов, оказался Александр Розенбаум. Певец признался: на корпоративах он не выступает.

– Вы меня путаете с другим цехом, – объяснил артист. – Я не отсюда. У меня нет никаких корпоративов.

Впрочем, Александр Яковлевич и без новогодних миллионов он чувствует себя прекрасно. Артист уверяет: огромные деньги ему не нужны, привык жить весьма скромно и не кичиться своими доходами. «Я веду простую жизнь и не развращён богатством, – объясняет артист. – Мне всего хватает. Я – обычный нормальный человек».

Богемная жизнь – не для Розенбаума. Его часто можно встретить и в обычном продуктовом магазине, и даже в метро.

– Я – не аскет, знаю все цены на продукты, потому что сам совершаю покупки, – продолжает артист. – В магазины хожу спокойно, без излишней конспирации. Да, бывает узнают, но в этом ничего страшного нет. Я не играю в эти игры – звезды, сумасшедшие фанаты, папарацци. Народ, который меня знает, – нормальный, не рвёт на мне пиджаки. Кого мне бояться? В метро тоже спускаюсь. Не часто, но бывает. В подземке на меня тоже никто не бросается. Конечно, чтобы поменьше узнавали, надвигаю кепку на лицо, снимаю очки. Сейчас такое время – хорошо быть в маске. Поэтому никаких проблем нет.

– Я – нормальный человек, и люди, которые меня окружают, такие же, – поясняет артист. – Мои друзья – настоящие мужчины. Какие они? Те люди, которые приносят пользу своим трудом. Настоящий мужчина может играть в шахматы, может выращивать кукурузу, делать операции, петь песни или снимать кино. Главное, чтобы он делал это честно, толково и с пользой для страны, в которой живёт. Мои друзья – их немного – но они все мужчины.

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