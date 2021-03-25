«На это было тяжело смотреть». Соло Бритни Спирс в ванной поразило поклонников
Певица не ожидала таких комментариев от подписчиков
Американская певица Бритни Спирс спела на камеру в своей ванной комнате и выложила запись в Instagram. Сиреневый топ с глубоким декольте и черные джинсы с заниженной талией подчеркивали ее стройную фигуру. Но фанаты оценили совсем не тело, а голос певицы.
В комментариях под публикацией они иронизировали и откровенно смеялись над исполнением песни и голосом поп-певицы:
– Бриттани, прости, из-за этого ты мем.
– Я думал, что ей больно или что-то в этом роде Черт возьми...
– Извините, это было ужасно, и от того, что вы натягивали штаны, стало еще хуже.
– Какого черта это было??!! Я серьезно подумал, что кто-то наступил на мою собаку, и она закричала.
– Так что вы все просто будете сидеть и вести себя так, как будто это было хорошо?
– На это было тяжело смотреть.
– Со мной что-то не так, или она действительно звучит как коза?
13 ноября Бритни Спирс освободилась от опеки отца и начала новую жизнь. Она назвала этот день лучшим в своей жизни.