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«На это было тяжело смотреть». Соло Бритни Спирс в ванной поразило поклонников

Певица не ожидала таких комментариев от подписчиков

Фото: instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс спела на камеру в своей ванной комнате и выложила запись в Instagram. Сиреневый топ с глубоким декольте и черные джинсы с заниженной талией подчеркивали ее стройную фигуру. Но фанаты оценили совсем не тело, а голос певицы.

В комментариях под публикацией они иронизировали и откровенно смеялись над исполнением песни и голосом поп-певицы:

 – Бриттани, прости, из-за этого ты мем.

– Я думал, что ей больно или что-то в этом роде Черт возьми... 

– Извините, это было ужасно, и от того, что вы натягивали штаны, стало еще хуже. 

– Какого черта это было??!! Я серьезно подумал, что кто-то наступил на мою собаку, и она закричала.

– Так что вы все просто будете сидеть и вести себя так, как будто это было хорошо?

– На это было тяжело смотреть.

– Со мной что-то не так, или она действительно звучит как коза?

Фото: instagram.com/britneyspears

13 ноября Бритни Спирс освободилась от опеки отца и начала новую жизнь. Она назвала этот день лучшим в своей жизни.

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