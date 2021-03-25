«На это было тяжело смотреть». Соло Бритни Спирс в ванной поразило поклонников

В комментариях под публикацией они иронизировали и откровенно смеялись над исполнением песни и голосом поп-певицы:

– Бриттани, прости, из-за этого ты мем.

– Я думал, что ей больно или что-то в этом роде Черт возьми...

– Извините, это было ужасно, и от того, что вы натягивали штаны, стало еще хуже.

– Какого черта это было??!! Я серьезно подумал, что кто-то наступил на мою собаку, и она закричала.

– Так что вы все просто будете сидеть и вести себя так, как будто это было хорошо?

– На это было тяжело смотреть.

– Со мной что-то не так, или она действительно звучит как коза?