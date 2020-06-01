«Господи, какая красота!» В гей-деле «Муз-ТВ» фигурировал не только Киркоров, но и Нагиев, и Собчак

Как и ожидалось, одним из ключевых фигурантов дела стал Филипп Киркоров. Образы его и артиста Давы суд признал «мужчинами с отношениями, обладающими существенными признаками межличностных отношений, культурально нетрадиционных в России для мужчин между собой». А «ведущий Нагиев Д. … психологически акцентировал внимание зрителя на ассоциации демонстрируемого видеоряда со свадьбой, привлекая [к ним] позитивное внимание».

Суд установил, что дело было так:

«...Подъезжают двое мужчин в кабриолете, на капоте машин лежат букеты цветов, ведущий представляет их: «Филипп Киркоров и Дава», они выходят из машины. Филипп Киркоров, одет в белый костюм, Дава - в чёрный с бабочкой, за машиной идут несколько мужчин - пониженными торсами и розами в руках. Ведущий Нагиев Д. говорит: «Хочется сказать «горько» и начинает кричать «Горько». На мужчин летят конфетти, они смеются, демонстрируют признаки близости, в том числе обнимаются, один мужчина кладёт руку на плечо другому, затем берет его слева под руку. Киркоров Ф. в ходе диалога с ведущим сообщает, что он одет в свадебное. Дава говорит, что сегодня он будет дарить любовь всем. Ведущая Ксения Собчак вербально подчёркивает демонстрируемые в кадре культурально в России нетрадиционные отношения между двумя мужчинами, говоря: «После Ольги Бузовой начнёшь интересоваться мужчинами, это логично и честно». Нагиев Д. соглашается и отмечает, что, возможно, это какая-то травма».

Суд заключил, что «таким образом, телепроект «ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» содержит информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения, то есть информацию, которая в соответствии с и. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 436-ФЗ запрещена к распространению среди детей. Учитывая вышеизложенное, в действиях ООО «МУЗ ТВ Операционная компания» имеется состав административного правонарушения предусмотренное ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ».

Напомним, что телеканал «Муз-ТВ» получил в итоге от Басманного суда административный штраф 1 млн рублей. Главный редактор канала Андрей Разыграев должен будет заплатить 100 тысяч.