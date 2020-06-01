«Господи, какая красота!» В гей-деле «Муз-ТВ» фигурировал не только Киркоров, но и Нагиев, и Собчак
А вот фамилия Дани Милохина в материалах суда отстутствует
Сайт Басманного суда наконец опубликовал обвинительное заключение в отношении канала «Муз-ТВ», которому вменялась «гей-пропаганда» во время прямого эфира их летней церемонии. Как и предполагалось, факты, установленные судом в качестве доказательств, читать крайне интересно.
Фамилии Дани Милохина, появившегося в наполовину женском, наполовину мужском костюме, в материалах суда нет. Зато в гей-пропаганде уличили Алексея Жидковского (бьюти-блогера, известного своим женственным образом) и вступившего с ним в диалог ведущего Дмитрия Нагиева. Они стали героями первого эпизода, в котором суд усмотрел «гей-пропаганду»:
«...Транслировалось, как подъезжает чёрная машина, из неё выходит молодой человек в брючном костюме (в зелёной жилетке, чёрном пиджаке и розовых брюках) с длинными волосами и макияжем, накрашенными ногтями, в образе, культурально в России не соответствующем образу мужчины традиционной половой ориентации, выражении, подчёркивающем и демонстрирующем традиционные женские особенности. Ведущий Нагиев Д. представляет его как Алексея Жидковского, добавляя: «Господи, какая красота», т. е. даёт публично представленному Жидковскиму образу положительную оценку. ФИО говорит, что сегодня прекрасно себя чувствует, и просит обратить внимание на его макияж, привлекая внимание к демонстрируемому образу, его мимика и жесты женственные. Ведущий интересуется, давно ли его (фио) били, психологически заостряя внимание на внешнем виде Алексея Жидковского, на что молодой человек отвечает, что его не били ни разу, в это момент в видеоряде крупным планом показывают детали его одежды и обувь, ведущий благодарит его за «необычность» образа, культурально в России не соответствующем образу мужчины традиционной половой ориентации, выраженно подчёркивающем и демонстрирующем традиционные женские черты и особенности, используемые фио в своём туалете».
Как и ожидалось, одним из ключевых фигурантов дела стал Филипп Киркоров. Образы его и артиста Давы суд признал «мужчинами с отношениями, обладающими существенными признаками межличностных отношений, культурально нетрадиционных в России для мужчин между собой». А «ведущий Нагиев Д. … психологически акцентировал внимание зрителя на ассоциации демонстрируемого видеоряда со свадьбой, привлекая [к ним] позитивное внимание».
Суд установил, что дело было так:
«...Подъезжают двое мужчин в кабриолете, на капоте машин лежат букеты цветов, ведущий представляет их: «Филипп Киркоров и Дава», они выходят из машины. Филипп Киркоров, одет в белый костюм, Дава - в чёрный с бабочкой, за машиной идут несколько мужчин - пониженными торсами и розами в руках. Ведущий Нагиев Д. говорит: «Хочется сказать «горько» и начинает кричать «Горько». На мужчин летят конфетти, они смеются, демонстрируют признаки близости, в том числе обнимаются, один мужчина кладёт руку на плечо другому, затем берет его слева под руку. Киркоров Ф. в ходе диалога с ведущим сообщает, что он одет в свадебное. Дава говорит, что сегодня он будет дарить любовь всем. Ведущая Ксения Собчак вербально подчёркивает демонстрируемые в кадре культурально в России нетрадиционные отношения между двумя мужчинами, говоря: «После Ольги Бузовой начнёшь интересоваться мужчинами, это логично и честно». Нагиев Д. соглашается и отмечает, что, возможно, это какая-то травма».
Суд заключил, что «таким образом, телепроект «ПРЕМИЯ МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» содержит информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения, то есть информацию, которая в соответствии с и. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 436-ФЗ запрещена к распространению среди детей. Учитывая вышеизложенное, в действиях ООО «МУЗ ТВ Операционная компания» имеется состав административного правонарушения предусмотренное ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ».
Напомним, что телеканал «Муз-ТВ» получил в итоге от Басманного суда административный штраф 1 млн рублей. Главный редактор канала Андрей Разыграев должен будет заплатить 100 тысяч.