«Это рискованно!» Авраам Руссо рассказал, почему не хочет петь с Орбакайте

В начале 2000-х дуэт Кристины Орбакайте и Авраама Руссо с песнями «Любовь, которой нет» и «Просто любить тебя» стоял во главе всех музыкальных чартов. Что мешает сейчас исполнителям этих хитов вновь возобновить совместное творчество? Руссо открыл секрет в откровенном разговоре с «Жёлтой газетой». Обладатель четырёх «Золотых граммофонов» впервые признался, какая ночь в его жизни стала для него самой запоминающейся.

– Авраам, как собираетесь встречать 2022-й год?

– Я остаюсь в Москве, буду дарить людям радость. Этот большой семейный праздник – для артистов главный рабочий день. Сколько себя помню, в ночь с 31-го на 1-е всегда работаю. Два раза в зале, где я выступал, сидела моя семья, но я им не принадлежал. Единственная мечта моей старшей дочери, чтобы папа был с ней рядом в день её рождения, 27 декабря.

«Папа, тебя всегда нет на мою дату», – говорит мне Эмануэлла. В прошлом году, во время пандемии я был дома. Это был единственный Новый год, когда мы от души, вместе со всей семьёй отметили любимый праздник. – Ёлку наряжаете?

– Конечно! Есть несколько знаковых праздников, среди них Рождество и Новый год, когда украшается весь дом, и это выглядит роскошно. Этим занимается моя жена с детьми, они сами вешают на ёлку игрушечки. В фойе наших гостей встречает Дед Мороз, ростом 1, 85. Дед Мороз – это для нас Святой Николай, с приходом которого в доме обязательно всё должно стать ещё лучше. Мы создаём дома такую атмосферу и верим, что в следующем году всё будет «на позитиве».

– А в детстве родители устраивали вам праздник?

– Всегда, дорогая, всегда… Я потерял отца, когда был совсем маленьким. Но я запомнил, какую однажды шикарную ёлку ему привезли. Я помню это большое дерево, как он сам его украшал. Он подключил к этой ёлке старомодные лампочки, но всё равно это было очень красиво. Отец сделал мне такой праздник, что я помню его до сих пор. В школе мы тоже всегда отмечали этот праздник, выбирали день, в который с Севера к нам прилетал Дед Мороз. В класс входил мужчина с грубым голосом и с посохом в руке. Я помню, как мы, дети боялись этого Деда Мороза. Но всё равно было весело.

– У вас была Новогодняя ночь, которая запомнилась на всю жизнь?

– Много лет назад произошёл неприятный инцидент. Мы должны были выступать в Омане. Но наш автобус задержали на границе до часа ночи, были какие-то проверки. Но люди таки нас дождались. Это была какая-то английская тусовка, которая собралась на наш концерт в гостинице «Филадельфия», и мы так туда мчались, что добравшись, просто побросали вещи и, даже не проведя саундчека, пошли на сцену. Нас встретили весело, с криками. Песня «Ты Лайла, ты Лайла» Тома Джонса была первой, которую я спел. Зрители упали от радости! И если когда-то в Джонса летело нижнее бельё, которое девушки снимали в восторге от его исполнения, то в меня летели салфетки… У англичан такой обычай.

– Авраам, вспомнила ваш великолепный дуэт с Кристиной Орбакайте. Не хотите возобновить сотрудничество?

– У меня ностальгия по работе с Кристиной, воспоминания остались замечательные, это была красивая история. С удовольствием бы это сделал, но сейчас открою вам мою тайну: почему этого не происходит. Мы можем ещё спеть вместе, конечно. Но вдруг новая песня не выстрелит. Здесь нет никаких гарантий, а рисковать опасно.

– Какая Кристина в жизни?

– Она – спокойный человек, разумная и рассудительная. Кристина никогда не участвует ни в каких скандалах, держится ни них подальше. Где есть конфликт – там её нет. Она настоящий друг, на неё всегда можно полагаться. Во время пандемии она была в Нью-Йорке, а я живу в Нью-Джерси. Они с мужем приходили ко мне в гости. Мы с Кристиной всегда на связи.

– Что пожелаете Кристине и другим вашим коллегам?

– Всех своих коллег от самого старшего до самого молодого и любимую Кристиночку, а также всех наших зрителей и поклонников поздравляю с Новым годом! Желаю всем больших успехов! Пусть от нас уйдёт эта зараза, потому что это удар по музыкантам, в первую очередь, по концертам и вечеринкам, где мы работаем. Печалей сейчас у людей много. Желаю всем нам, чтобы они остались позади, чтобы грядущий год был благословлён Богом. Пусть наступающий 2022-й пройдёт без болезней, светлым, чтобы музыка звучала в каждом доме, чтобы каждый поющий артист смог реализовать свои планы. У каждого из нас есть своя аудитория, своё место в шоу-бизнесе. У всякого своя колонна, как я всегда говорю. Молюсь, прошу Господа, чтобы он убрал эту болезнь. И чтобы все мои друзья могли жить и процветать! С Новым годом!