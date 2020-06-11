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«Анастасия выглядит жалко!» Цыганова врезала певице за обвинения в фальшивой религиозности

Скандал между Викой Цыгановой и Анастасией продолжает набирать обороты

Фото: Global Look Press

После ухода из проекта «Суперстар» Вика Цыганова раскритиковала многих коллег, оставшихся в шоу. Досталось Шуре, Салтыкову и Анастасии. Последняя молчать не стала. Анастасия заявила, что Вика вымаливала себе оценки у жюри. Да и вообще, по словам звезды, у Цыгановой под фальшивой религиозностью скрывается злость и ненависть к окружающим.

– Если она так говорит, то я могу только посочувствовать этой женщине, – вздыхает Цыганова. – У неё нет никакого чувства юмора. А мои религиозные вещи не надо трогать. Как говорится у каждого свой разговор с Богом и каждый по себе мерит. Если она считает, что я – фальшивая и завистливая, то это исходит от неё прежде всего. И доказывать ей обратное не собираюсь.

Цыганова подчёркивает: обидеть Анастасию она не хотела. Наоборот, мол, критиковала её в благих целях.

– Я её ничем не обижала, – продолжает Вика. – Могла только подколоть, сказать, что можно было похудеть и немножко привести себя в форму. И то только для здоровья и чтобы у неё была работа в дальнейшем.

– Анастасию я никогда не считала супер-актрисой, интересной для себя, – говорит Цыганова. – А чисто по-человечески мне её очень жалко. Человек выглядит, действительно, жалко я бы сказала!

По словам Вики, из-за своего ухода из «Суперстара» она совсем не переживает.

– Анастасия может думать все, что угодно, – заявляет артистка. – Я ушла вовремя и больше там не хотела оставаться. Я вообще не относилась к своему участию в «Суперстаре» как к конкурсу. Я пришла спеть песню «Золотые купола». И я получила то, что хотела: миллионы подписчиков и комментариев. Всё остальное неважно. Единственное, мне искренне жаль по-христиански этих людей. У каждого есть шанс исправиться, стать лучше… А жаловаться на свою судьбу – это удел слабых. Я сочувствую искренне и от души.

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