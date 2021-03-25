44-летняя певица Инна Маликова стала пенсионеркой через суд

Певица Инна Маликова, солистка группы «Новые Самоцветы» выиграла суд у Пенсионного фонда. Она доказала, что имеет право на досрочную страховую пенсию. Об этом сообщает издание Рамблер.

Дочь Юрия Маликова, создателя ВИА «Самоцветы», настолько хорошо выглядит, что на пенсионерку совсем не похожа. Возможно, по этой причине пенсионный фонд отказал певице, когда она подала документы на досрочную страховую пенсию по старости.

В начале августа 44-летняя заслуженная артистка обратилась в Басманный суд с иском к ПФР. На этой неделе ее требования были удовлетворены в полном объеме.

От комментариев Инна Маликова отказалась, сославшись на то, что вопросами стажа и пенсии занимается ее отец, Юрий Федорович Маликов.