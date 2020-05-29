Участница «Голоса» Карина Купер: «Считаю правильным, что кресло Александра Градского осталось пустым!»

Юбилейный, десятый сезон шоу «Голос» вот-вот завершится. На первом прямом эфире, который прошел уже без наставника Александра Градского, из шоу выбыла участница Карина Купер. Композитор в последнем выпуске нокаутов спас ее от вылета и взял под свое крыло. «Собеседник» выяснил, какие воспоминания о Градском Карина хранит в своем сердце.

После ухода Александра Градского из жизни, зрители были обеспокоены дальнейшей судьбой проекта «Голос». Ходило множество слухов о том, кто же теперь займет судейское кресло маэстро. Поговаривали, что Градского может заменить Сергей Шнуров. Также имела место и безумная версия о том, что якобы продюсеры хотят создать голограмму Александра Борисовича, которая визуально "оживит" композитора. Согласно третьей версии – шоу и вовсе закроют. Однако, все домыслы оказались неверными, шоу продолжилось, а кресло маэстро осталось пустым. На прямых эфирах участников команды Градского, которые остаются в шоу, теперь выбирают телезрители.

В последние дни жизни, несмотря на плохое самочувствие, Александр Градский успел помочь Карине Купер с выбором песни, которую она исполнила на прямом эфире. Это композиция Hero («Герой») певицы Мэрайи Кэри.

- Эту песню Александру Борисовичу я предложила сама, и он поддержал мою инициативу, -рассказала нам 32-летняя Карина. – Это песня моего детства. Я мечтала исполнить ее на этом проекте. К сожалению, я не смогла повзаимодействовать с Александром Борисовичем в той мере, в которой хотелось. Но даже за короткий срок мне удалось понять, что это великий Мастер!