Участница «Голоса» Карина Купер: «Считаю правильным, что кресло Александра Градского осталось пустым!»
Певица покинула шоу в четвертьфинале
Юбилейный, десятый сезон шоу «Голос» вот-вот завершится. На первом прямом эфире, который прошел уже без наставника Александра Градского, из шоу выбыла участница Карина Купер. Композитор в последнем выпуске нокаутов спас ее от вылета и взял под свое крыло. «Собеседник» выяснил, какие воспоминания о Градском Карина хранит в своем сердце.
После ухода Александра Градского из жизни, зрители были обеспокоены дальнейшей судьбой проекта «Голос». Ходило множество слухов о том, кто же теперь займет судейское кресло маэстро. Поговаривали, что Градского может заменить Сергей Шнуров. Также имела место и безумная версия о том, что якобы продюсеры хотят создать голограмму Александра Борисовича, которая визуально "оживит" композитора. Согласно третьей версии – шоу и вовсе закроют. Однако, все домыслы оказались неверными, шоу продолжилось, а кресло маэстро осталось пустым. На прямых эфирах участников команды Градского, которые остаются в шоу, теперь выбирают телезрители.
В последние дни жизни, несмотря на плохое самочувствие, Александр Градский успел помочь Карине Купер с выбором песни, которую она исполнила на прямом эфире. Это композиция Hero («Герой») певицы Мэрайи Кэри.
- Эту песню Александру Борисовичу я предложила сама, и он поддержал мою инициативу, -рассказала нам 32-летняя Карина. – Это песня моего детства. Я мечтала исполнить ее на этом проекте. К сожалению, я не смогла повзаимодействовать с Александром Борисовичем в той мере, в которой хотелось. Но даже за короткий срок мне удалось понять, что это великий Мастер!
- Вы считаете справедливым, что судейское кресло Градского никто не занял?
- Да, я считаю это решение совершенно правильным, так как заменить его не смог бы никто. И в его светлую память, это кресло осталось свободным.
Функции наставников команды Александра Градского сейчас частично выполняют его дети – 40-летний сын Даниил и 35-летняя дочь Мария.
- Я была безумно рада с ними поработать, - отмечает Карина. – Даниил и Мария – прекрасные люди и очень хорошие профессионалы. Их советы очень помогли мне в работе над песней.
После ухода Карины Купер из шоу, многие интернет-пользователи встали на ее защиту, отметив, что певица покинула проект незаслуженно. По мнению недовольных, Купер спела лучше других участников из команды Александра Градского - Татьяны Качуриной и Алишера Каримова. Однако, по словам самой Карины, она не хочет сравнивать себя с другими и нисколько не расстроена, что покинула проект.
- Мне не обидно, - говорит артистка. – Это слово неуместно для характеристики моего состояния. Моей целью на проекте было побороть себя и свои страхи, внутренние лимиты. Считаю, что мне это удалось. И соревновалась я исключительно сама с собой.
- Что вам дало шоу?
- Мне удалось расширить свою аудиторию, показать себя в различном материале, испытать свою выносливость, стрессоустойчивость и овладеть навыками работы с аудиторией.
- Если бы была возможность поучаствовать в следующем сезоне «Голоса», воспользовались бы ею?
- Думаю, нет. Я взяла максимум и смогла достичь тех целей, которые перед собой ставила. Движемся дальше – другие проекты, новые вершины.
- Чем занимаетесь после проекта?
- Работаю над русским альбомом, создаю стратегию выпуска американского альбома (Карина много лет живет в Америке – Прим. Ред.), преподаю вокал и разрабатываю новые программы обучения.