«Пытался ухаживать, но она выбрала другого!» Брат Владимира Кузьмина рассказал о симпатии к Кристине Орбакайте и показал ретро-снимок с певицей

«Собеседник» продолжает рубрику, в которой показывает архивные фотографии звезд. На этот раз брат Владимира Кузьмина, участник легендарной группы «Динамик» Александр Кузьмин предоставил нам снимок 35-летней давности, на котором он изображен вместе с совсем еще юной Кристиной Орбакайте.

Александр с Кристиной были запечатлены в квартире Аллы Пугачевой, где Кузьмины в тот период были частыми гостями.

-Кристине тогда было 15 лет, мне – 25, - рассказывает Александр Кузьмин. – Алла тогда часто в компаниях появлялась с дочерью, а Володя – со мной. Поэтому, когда они оба были заняты, мы с Кристиной проводили время вместе . Делали все, что хотели. У Кристины в то время была любимая группа Duran Duran, так мы вместе ее слушали. Также обсуждали фильм «Чучело», в котором на тот момент Кристина уже сыграла главную роль.