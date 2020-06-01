«Пытался ухаживать, но она выбрала другого!» Брат Владимира Кузьмина рассказал о симпатии к Кристине Орбакайте и показал ретро-снимок с певицей
Музыкант в молодости был частым гостем в доме Аллы Пугачевой и ее дочери
«Собеседник» продолжает рубрику, в которой показывает архивные фотографии звезд. На этот раз брат Владимира Кузьмина, участник легендарной группы «Динамик» Александр Кузьмин предоставил нам снимок 35-летней давности, на котором он изображен вместе с совсем еще юной Кристиной Орбакайте.
Александр с Кристиной были запечатлены в квартире Аллы Пугачевой, где Кузьмины в тот период были частыми гостями.
-Кристине тогда было 15 лет, мне – 25, - рассказывает Александр Кузьмин. – Алла тогда часто в компаниях появлялась с дочерью, а Володя – со мной. Поэтому, когда они оба были заняты, мы с Кристиной проводили время вместе . Делали все, что хотели. У Кристины в то время была любимая группа Duran Duran, так мы вместе ее слушали. Также обсуждали фильм «Чучело», в котором на тот момент Кристина уже сыграла главную роль.
Несмотря на общие интересы, брат Владимира Кузьмина уверяет, что между ним и Кристиной Орбакайте были исключительно дружеские отношения, и ни о чем большем речи быть не могло.
- Все эти старые фотографии я смотрю с трепетом, и теплые воспоминания греют мне душу, напоминая о легендарных временах нашей юности и о том, как все начиналось. Я пытался ухаживать за Кристиной в молодости, но она выбрала другого, - продолжает музыкант. - В доме Пугачевой уже тогда появлялись Пресняковы. Помню, как Алла с ухмылкой говорила про старшего Владимира: «Этот знает, куда своего сына водить!». Позже у Кристины и Владимира Преснякова-младшего сложился роман.
По словам Кузьмина-младшего, день, когда был сделан снимок, он помнит очень отчетливо.
- Нас сфотографировали на Polaroid, - делится Александр. – Это было какое-то чудо века. Фотографируешься - и тут же появляется цветная фотография. Удивительно, но мне кажется, что все это было вчера. Я даже помню вкус сосисок от домработницы Люси, которые она приготовила нам в тот день. Вот что может сделать с человеком фотография, которой уже больше 30-ти лет.
-Недавно меня пригласили на передачу Прямой эфир с Андреем Малаховым, куда мы пришли с моей супругой Наташей Кузьминой, она меня всегда сопровождает, как директор артиста, - вспоминает Александр. - Передача была посвящена как раз домработнице Люсе. Мы с ней вспоминали смешные и приятные моменты из нашей молодости, ведь она была свидетелем многих наших историй, в том числе и моего брата с Аллой Борисовной Пугачевой. На самом деле Люся - это ходячий клад секретов разных российских звезд, ведь ей посчастливилось видеть закулисную и самую обычную жизнь интересных людей, она до сих пор со всеми дружит и общается. Она меня увидела и говорит: «Ой, Сашка, ты так вырос!». Мы обменялись телефонами, и теперь снова на связи.