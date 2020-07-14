Татьяна Васильева без грима: поклонники высказались в соцсетях

«Это Васильева рядом? Не узнала – богатая будет», – удивилась одна подписчица.

«Ого! Всего хорошего, удачи и много зрителей! Милые какие! Вы два светика!!!», – умиляется другая.

«Татьяна выглядит замечательно, просто без грима и косметики, очень естественное и приятное лицо. А что вы хотите, граждане хорошие, человеку 75(!) это каждому бы так выглядеть в семьдесят пять!», «Эта великолепная актриса прекрасна в любом возрасте! Татьяна, искренне восхищаюсь Вами!!!», – такие комментарии написали пользователи сети под впечатлением от фото.

Татьяна Васильева регулярно занимается спортом. Собираясь на гастроли, она берет с собой спортивную форму. Актриса признается, что привыкла делать усилия над собой, «не делает себе скидок и поблажек». Каждый день она занимается в спортзале и уже не представляет свою жизнь без этого.