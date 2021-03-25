Молодая беременная жена Макаревича гуляет в минус 20 без шапки

Молодая жена Андрея Макаревича Эйнат Кляйн опубликовала пост о крепких русских морозах, снабдив его фото, на котором она без головного убора.

«-20! Минус двадцать! Забавно, что такие цифры на термометре вводят меня в оцепенение только в городских условиях. А вот в горах - нормально, ещё даже тепло! Это все, что нужно знать об относительности ощущений и отношении к явлениями природы», - написала она.

Эйнат живёт в Израиле, но сейчас находится с мужем Андреем Макаревичем в России. Двадцатиградусные морозы, должно быть, для неё серьёзное испытание. Недавно телеграм-канал «Не Малахов» сообщил, что Эйнат находится в положении. Для молодой жены Макаревича ребёнок будет первым, для музыканта четвертым.