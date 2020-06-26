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Константин Кинчев и ДДТ собрали более 20 миллионов на добровольных взносах за новые альбомы

Проект Planeta.ru подвел итоги самых успешных кампаний 2021 года среди российских музыкантов

Фото: Global Look Press

Юрий Шевчук

Краудфандинговая платформа Planeta.ru подвела итоги самых успешных проектов 2021 года. Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев снова побил рекорд, собрав на своем сольном альбоме «Белый шум» 23 114 800 рублей, пишет InterMedia. Теперь это самый успешный проект среди российских краудфандинговых платформ.

  • Краудфандинг – способ сбора средств на реализацию проекта (например, записи музыкального альбома) с помощью добровольных пожертвований от поклонников, доброжелателей.

На втором месте рейтинга группа ДДТ. На счетчике их проекта сейчас 21 520 200 рублей. Команда Юрия Шевчука рискует побить рекорд Кинчева, а также успела побить рекорд по суточному сбору. В первый день краудфандинговой кампании им поступило 6 миллионов рублей.

Другие в десятке лидеров кампаний собрали от 1,4 миллиона до 3,6 миллиона рублей. Среди них группа «Эпидемия», Amatory, «Мумий Тролль», «Тараканы» и другие.

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