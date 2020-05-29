Анфиса Чехова выложила фото в купальнике и призналась, что пользуется фотошопом. Так картинка получается красивее
«Никогда художники не передавали реальную картину, всегда украшали и улучшали!» - говорит звезда
21 декабря Анфиса Чехова отмечает свой 44-й день рождения в Египте. В своем блоге в Instagram она отметила, что «Никогда еще мой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ не был таким нумерологически красивым» – 21.12.21, 21 век.
Телезвезда регулярно размещает в социальных сетях фотографии о том, как проходит ее отдых в Хургаде. В основном подписчики восхищаются формами звезды. Но есть и более внимательные поклонники, которые замечают, что фото через чур отретушированы.
Фотография Анфисы на фоне моря в красном купальнике со шнуровкой вызвала упреки поклонников. Звезда перестаралась, стирая в фотошопе лишние сантиметры на талии. Уж больно резкий получился переход от тонкой талии к бедрам.
«На этом фото видно всё… и фильтры. Но фото, действительно красивое и место огонь», – заметила Катя.
«То ли робот, то ли манекен, что-то странное с правой рукой. В целом производит впечатление рисунка, а не фото или очень сильно заретушировано. Красоты лица нет», – озадачен Слав.
«И все-таки странная фигура! Так бедра резко начинаются, красиво, но как-то слишком нереально», «Что-то талия поехала», – пишут в комментариях.
В начале декабря Анфиса Чехова сняла рекламный ролик о Московской косметической клинике. Она оголила талию и бедра, чтобы наглядно показать, как делают лифтинг кожи на аппарате. В кадре хорошо видно, что фигура телеведущей не настолько стройная, как на фото в бикини. Нет того перепада от тонкой талии к пышным бедрам, который так восхищает поклонников.
Анфиса Чехова не скрывает, что работает над своими фотографиями, прежде чем выложить в Instagram. Она считает, что «в жизни мы не такие как на картинках», а фото должно быть эстетичным и художественным.