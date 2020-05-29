Анфиса Чехова выложила фото в купальнике и призналась, что пользуется фотошопом. Так картинка получается красивее

21 декабря Анфиса Чехова отмечает свой 44-й день рождения в Египте. В своем блоге в Instagram она отметила, что «Никогда еще мой ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ не был таким нумерологически красивым» – 21.12.21, 21 век.

Телезвезда регулярно размещает в социальных сетях фотографии о том, как проходит ее отдых в Хургаде. В основном подписчики восхищаются формами звезды. Но есть и более внимательные поклонники, которые замечают, что фото через чур отретушированы.

Фотография Анфисы на фоне моря в красном купальнике со шнуровкой вызвала упреки поклонников. Звезда перестаралась, стирая в фотошопе лишние сантиметры на талии. Уж больно резкий получился переход от тонкой талии к бедрам.