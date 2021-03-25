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Владелец «Тануки» хочет выкупить убыточный ресторан Моргенштерна

В ноябре появились новости о закрытии ресторана Kaif из- за отсутствия лицензии на алкоголь. Как говорится, свято место пусто не бывает: на заведение положил глаз известный ресторатор

Фото: Инстаграм Моргенштерна

Владелец «Тануки» не перестаёт удивлять. Недавно Александр Орлов катался по столице в костюме Деда Мороза и раздавал подарки, а сейчас устраивает голосование в Instagram: покупать ли ему ресторан Моргенштерна.

После того, как Моргенштерн уехал в Дубай и, кажется, не планирует возвращаться в Москву, его бизнес пошёл в упадок. Скандал разразился вокруг ресторана Kaif ещё в ноябре: в заведение нагрянули проверки и, как сообщают СМИ, не нашли там лицензии на алкоголь. Несмотря на то, что прибыль ресторана в связи с этим резко снизилась, бизнесмен Александр Орлов сегодня заявил, что готов рассмотреть покупку заведения. Бизнесмену в Instagram подписчики задали вопрос: не задумывается ли он о том, чтобы купить Kaif. В ответ ресторатор написал: «Хорошая идея. Покупаем «КАЙФ»? Сколько стоит?» - спросил он у Моргенштерна, тегнув его в сторис. Музыкант предложил поменяться ресторанами, однако ресторатор не спешит делиться ни одним ресторанов из своей сети «Тануки».

Напомним, что Александр - президент холдинга Bulldozer Group и единственный российский ресторатор, который владеет более 140 ресторанами в восьми странах мира.

Фото: личный архив
ресторатор Александр Орлов

- Сначала я спросил у подписчиков, что они думают по поводу покупки, потому что мне показался этот вопрос забавным, но почему бы нет, если будет нормальная цена? - прокомментировал идею нашему корреспонденту ресторатор.

- Что бы вы изменили в ресторане ?

- Я не знаю, как обстоят дела сейчас с интерьером и концепцией ресторана, так как ещё не углублялся в этот вопрос, но думаю, что да, там точно нужно будет что-то менять комплексно. Как минимум, потому что у каждого своё видение и свой подход к ведению бизнеса.

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