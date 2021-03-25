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Ирина Хакамада: «Не так давно потеряла мужа, но несмотря ни на что, буду праздновать Новый год»

Писатель, журналист и кандидат в президенты РФ на выборах 2004 года поделилась с нами планами на новогодние праздники

Фото: Global Look Press

Ирина Хакамада с единственной дочерью Марией

– Новый год воспринимают как символ начала новой жизни, как модно говорят блогеры «обнуления», вы верите в силу праздничной ночи?

– Нет! – отрезала Хакамада. – Если ты хочешь начать жить заново, ты можешь сделать это в любой момент своей жизни, не нужно ждать 31 декабря. Для меня Новый год – это просто веселый праздник.

– В этом году есть настроение праздновать?

– Я всегда праздную, несмотря ни на что. Мой муж ушел из жизни три месяца назад... Мы с дочкой полетим в Дубай встречать Новый год с друзьями.

– Наверняка, вы кладете дочери под елку самые лучшие подарки, что-то особенное вспомните?

– Что только мы ей не дарили: шары для дискотеки, айфоны, айпэды, наушники, – дети все в гаджетах. В этом году пока не придумала, что подарю.

– А вам в детстве что дарили?

– Из новогодних подарков мало, что могу вспомнить, но точно могу сказать, что я не любила куклы, поэтому мне часто дарили плюшевых медведей.

– Поделитесь новогодними воспоминаниями из детства, пожалуйста.

– Как-то под Новый год я залезла под стол и зачем-то обрезала у скатерти все кисточки, висюльки эти. Почему-то эту свою новогоднюю шалость я запомнила хорошо.

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