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Звезды и «Свингеры». Фоторепортаж «Собеседника» с премьеры фильма

На светский показ новой романтической комедии пришли Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Алика Смехова, Елена Малышева, Алена Свиридова и многие другие

В минувшую пятницу для светской тусовки организовали показ романтической комедии «Свингеры». Смотрите, кто в каких нарядах пришел в нашем фоторепортаже.

Фото: Андрей Струнин

О чем фильм «Свингеры»

События в фильме разворачиваются под Новый год, героям которого хочется любви. Успешный бизнесмен Игорь (Дмитрий Нагиев) ищет острых ощущений, а его девушка – сногсшибательная актриса и модель (Наталья Рудова), хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень. В то же время в совершенно обычной семье Ирина (Ирина Пегова) жаждет снова разжечь страсть в своем муже (Илья Носков). Вместе их всех случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь грозит стать по-настоящему незабываемой для всех.

Посмотреть в кино «Свингеров» можно будет уже под Рождество — прокат фильма начнётся с 6 января. 

Рубрика: Шоу-бизнес

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