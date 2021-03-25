Звезды и «Свингеры». Фоторепортаж «Собеседника» с премьеры фильма

О чем фильм «Свингеры»

События в фильме разворачиваются под Новый год, героям которого хочется любви. Успешный бизнесмен Игорь (Дмитрий Нагиев) ищет острых ощущений, а его девушка – сногсшибательная актриса и модель (Наталья Рудова), хочет, чтобы их отношения, наконец, вышли на новый уровень. В то же время в совершенно обычной семье Ирина (Ирина Пегова) жаждет снова разжечь страсть в своем муже (Илья Носков). Вместе их всех случайно сводит приложение для обмена партнерами, и теперь предновогодняя ночь грозит стать по-настоящему незабываемой для всех.

Посмотреть в кино «Свингеров» можно будет уже под Рождество — прокат фильма начнётся с 6 января.