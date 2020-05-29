«Сердце сжимается!» Бизнесвумен хочет оплатить Марине Хлебниковой операцию и выдать замуж за иностранца

Вот уже почти месяц Марину Хлебникову спасают врачи. По сообщениям в СМИ, после пожара поражение тела артистки составило более 50-ти процентов. За певицу молится вся страна, а владелица агентства знакомств из Екатеринбурга Елена Толкачева рассказала «Собеседнику», что хотела бы помочь артистке материально.

-Меня поразила и испугала история Марины, - поделилась с нами бизнесвумен. – Хлебникова - моя любимая певица, я воспитана на её песнях. Когда я услышала о том, что она пострадала в пожаре, решила для себя, что мне обязательно нужно поучаствовать в спасении Марины.