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«Сердце сжимается!» Бизнесвумен хочет оплатить Марине Хлебниковой операцию и выдать замуж за иностранца

Елена Толкачева боится, что артистка может потерять зрение

Фото: Instagram: @marina_hlebnikova_official

Вот уже почти месяц Марину Хлебникову спасают врачи. По сообщениям в СМИ, после пожара поражение тела артистки составило более 50-ти процентов. За певицу молится вся страна, а владелица агентства знакомств из Екатеринбурга Елена Толкачева рассказала «Собеседнику», что хотела бы помочь артистке материально.

 -Меня поразила и испугала история Марины, - поделилась с нами бизнесвумен. – Хлебникова - моя любимая певица, я воспитана на её песнях. Когда я услышала о том, что она пострадала в пожаре, решила для себя, что мне обязательно нужно поучаствовать в спасении Марины.

   

Фото: личный архив
Елена Толкачева

Толкачева не может спокойно читать новости в СМИ, в которых описывается состояние артистки. Больше всего владелицу агентства знакомств расстраивают слухи о том, что из-за ожога глаз артистка может потерять зрение.

После таких новостей сердце сжимается, - плачет Елена Толкачева. – Я - простой предприниматель из Екатеринбурга и не знаю, как мне найти родственников Марины, чтобы предложить им свою помощь, оплатить операцию, если это необходимо. У меня возникла идея написать открытое письмо для родственников Марины и опубликовать его в СМИ. Может быть, так меня заметят и примут мою помощь. Сразу скажу, что это всё не для славы, которую злые языки мне попытаются приписать. Я это делаю из благих намерений. 

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